Strajk nauczycieli 2019. Pomorska kurator oświaty: Nauczyciele nie powinni zostawiać uczniów w czasie egzaminów

- Egzaminy najpewniej się odbędą, choć bunt nauczycieli jest ogromny i trudno jest mi dać 100-procentową gwarancję - mówi dyrektorka jednej z pomorskich szkół, prosząca o zachowanie anonimowości. - Na 40 nauczycieli pracujących w szkole mam zaledwie troje, którzy są gotowi do przeprowadzenia egzaminów. Wszyscy emeryci, z którymi rozmawiałam, odmówili wsparcia komisji egzaminacyjnych. Nie chcą być łamistrajkami, bo uważają, że protest jest słuszny. Ludzie są zniesmaczeni tym, co mówi pani minister, tym, jak przebiegają negocjacje ze związkami. Moi nauczyciele mówią, że zasiądą w komisjach tylko dlatego, że ich bardzo prosiłam. Wydaje się, że problem z egzaminami może być poważniejszy w szkołach w większych miastach, gdzie uczęszcza znaczna liczba dzieci.

Jutro (10 kwietnia) do egzaminu gimnazjalnego powinno przystąpić 22 822 uczniów z 422 pomorskich szkół (będzie to ostatni rocznik gimnazjów, zlikwidowanych przez reformę szefowej MEN Anny Zalewskiej). Pierwszego dnia uczniowie sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego, historii i WOS, drugiego z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, trzeciego z języka obcego.

Strajk nauczycieli zagraża egzaminom gimnazjalnym i ósmoklasistów - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Może zabraknąć nauczycieli - członków komisji egzaminacyjnych, którzy zdecydowali się przyłączyć do sporu z rządem.

Strajk nauczycieli 2019. Konsekwencje dla uczniów

- Najwyższej rangi troską jest, by uczniowie mogli przystąpić do egzaminów. Robimy wszystko, by te odbyły się bez przeszkód, bez niepotrzebnego stresu dla uczniów, niepewności - mówi Pomorska Kurator Oświaty, dr Monika Kończyk. - Oczywiście wiele zależy od nauczycieli - na nich ciąży olbrzymia odpowiedzialność. Pytanie, czy zdecydują się pozostawić ucznia w najważniejszym momencie jego dotychczasowej edukacji?

Jako nauczyciel i matka ucznia nie wyobrażam sobie - kontynuuje pani kurator - by zostawiać dzieci w takim momencie bez wsparcia. Istnieje przecież możliwość zawieszenia protestu na ważny czas egzaminów. Szkoła jest dla ucznia. Nie podważam prawa nauczycieli do strajku. Uważam, że powinni bardzo dobrze zarabiać, dyrektorzy placówek oświatowych nawet dwa razy więcej, bo to wymagający zawód. Chcę jednak przypomnieć, że uczeń nie jest stroną sporu zbiorowego. Strajk dotyczy pracowników szkół, związków zawodowych i rządu. Uczeń nie powinien ponosić konsekwencji wynikających z sytuacji strajkowej, bo nie jest niczemu winien.