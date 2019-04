Stowarzyszenie Nasze Orłowo i uczniowie walczą o lepszą komunikację miejską w dzielnicy

- Zawnioskowaliśmy o trzy linie: 21,31 i 134. Aktualnie rozkład jazdy jest kompletnie niedostosowany do realiów. Zmiany są potrzebne i chcemy w ten sposób wesprzeć zarówno uczniów, turystów jak i mieszkańców dzielnicy - powiedział Adam Stelmaszewski, prezes Stowarzyszenia Nasze Orłowo.

Inicjatywa zakłada, że trolejbusowa linia 31 kursowałaby co 15 minut w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego, a autobusy linii 134 miałyby jeździć co pół godziny. Natomiast trolejbusy linii 21 docierałyby do przystanku Sopot Reja, a w drugą stronę do centrum Gdyni jeszcze przed godz. 8. Ideą jest stworzenie konkurencyjnego systemu dla kierowców samochodów, który odciążyłby również okoliczne miejsca postojowe.

Zarząd Komunikacji Miejskiej odpowiedział na propozycje odmownie, a decyzję argumentował między innymi brakiem możliwości sfinansowania zmian.

- Nie zgadzamy się z taką argumentacją, ponieważ pieniądze na komunikację miejską powinny być priorytetem, zwłaszcza we współczesnym uwarunkowaniu - mówią przedstawiciele Naszego Orłowa.

Stowarzyszenie już kilkukrotnie zwracało się do ZTM o wprowadzenie zmian i to nie tylko w sprawie zwiększenia częstotliwości. Społecznicy chcą, aby trolejbusy linii 321 kursowały aż na parking przy ul. Orłowskiej. Jest to przejezdna trasa, która byłaby również atrakcyjna dla turystów i odciążyłaby parkingi.

Kolejnym poruszanym aspektem jest modyfikacja rozkładu w ten sposób, aby czas przyjazdu pojazdów różnych linii komunikacji zbiorowej nie był dublowany. Pod petycją do gdyńskiej Rady Miasta podpisało się również środowisko uczniowskie oraz Młodzieżowa Rada Miasta.

- Uczniowie orłowskich szkół podkreślają potrzebę polepszenia komunikacji miejskiej w Orłowie. To jest nasze drugie podejście do tej sprawy. Teraz działamy wspólnie ze Stowarzyszeniem Nasze Orłowo - powiedział Mariusz Lasoń, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdynia.

Nasze Orłowo działa od pół roku i obecnie zrzesza około 25 członków. Na swoim koncie stowarzyszenie ma już między innymi działania na rzecz większego uwzględnienia głosu mieszkańców przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego.