Start MEVO, czyli pomorskiego roweru metropolitalnego 26 marca 2019. Jak korzystać z systemu?

Rower MEVO to rower wyposażony w napęd elektryczny wspomagający jazdę. Możesz na nim jechać mając wzrost od 150 do 200 cm i ważąc do 120 kg. W koszyku przewieźć można bagaż do 10 kg.

Wspomaganie jazdy włączy się gdy użytkownik zacznie pedałować i będzie działało do osiągnięcia przez użytkownika prędkości 25 km/h.

System MEVO jest dostępny na terenie: Gdańska, Gdyni, Kartuz, Pruszcza Gdańskiego, Pucka, Redy, Rumi, Sierakowic, Somonina, Sopotu, Stężycy, Tczewa, Władysławowa, Żukowa.

Żeby nie ponosić dodatkowych opłat, należy rower w strefie użytkowania. Strefa niedozwolona to przede wszystkim wszelkie zbiorniki wodne, morska linia brzegowa, plaże, wydmy. Strefa niedozwolona to także miejsca trudnodostępne np. osiedla zamknięte czy prywatne posesje.

Jak zarejestrować konto?

Aby korzystać z Systemu MEVO należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.rowermevo.pl/rejestracja lub w aplikacji mobilnej MEVO i zaakceptować regulamin. Zapłać opłatę inicjalną oraz wybierać i uregulować plan taryfowy.

Następnie należy kliknąć w link przesłany na adres e-mail podany podczas rejestracji, zweryfikować swoje dane i wraz z zaksięgowaniem wpłat, aktywować konto.

Jeśli użytkownik nie chce wybierać planu taryfowego, może skorzystać z oferty „Opłata minutowa”.

Rejestracji można dokonać również kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta czynnym przez całą dobę pod numerem tel.: 58 350 20 20.

Płatność

Należy zalogować się do swojego konta na stronie www.rowermevo.pl lub w aplikacji mobilnej MEVO, następnie sprawdzić stan konta. Posiadane środki powinny pokryć wartość abonamentu, z którego użytkownik chce skorzystać. Jeśli na koncie widnieje za mało środków, należy skorzystać z „Doładuj konto”.

Jeśli użytkownik nie potrzebuje doładowywać konta, w zakładce „Abonamenty” znajdzie opis taryfy. Należy zdecydować z której taryfy chce się skorzystać wybierając opcje „Aktywuj”.

Co to jest opłata minutowa?

Jeśli użytkownik nie wybierze planu, będzie korzystał z oferty „Opłata minutowa” i zapłaci 10 gr za każdą rozpoczętą minutę.

Aby uregulować płatności na koncie do wyboru jest jedną z metod płatności: blik, karta płatnicza lub przelew internetowy.

UWAGA: W przypadku wybrania metody płatności za pomocą przelewu internetowego, zostanie wygenerowany indywidualny jednorazowy tytuł transakcji dedykowany dla konta użytkownika, niezwykle istotny dla poprawnego zaksięgowania wpłaty.

Dostępnych jest 7 taryf: miesięczna (10 zł), roczna (100 z.), roczna plus (150 zł), opłata minutowa (0,10 zł na 1 minutę), 2-dniowa (20 zł), 2-dniowa plus (40 zł), 5-dniowa (40 zł) i 5-dniowa plus (80 zł).

Taryfy różnią się czasem obowiązywania, okresem rozliczeniowym, czasem abonamentowym, czy opłatą za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia.

W taryfach krótko i długookresowych do wykorzystania masz określoną ilość minut dziennie w abonamencie. „Opłata minutowa” nie ogranicza – użytkownik płaci tylko za skonsumowane minuty.

Wypożycz rower

Aby wypożyczyć rower MEVO należy skorzystać z aplikacji mobilnej MEVO lub sparowanej wcześniej z kontem karty zbliżeniowej RFID.

Należy podejść do wybranego roweru i za pomocą aplikacji mobilnej MEVO zeskanować kod QR umieszczony z tyłu roweru lub zbliżyć kartę RFID do czytnika na rowerze. Czytnik karty znajduję się obok kodu QR.

Wypożyczenie zacznie się wraz z automatycznym otwarciem blokady o-lock. Podczas zwalniania blokady usłyszeć będzie można charakterystyczny dźwięk.

Zwróć albo zaparkuj

Jeśli użytkownik chce zwrócić rower, musi zabezpieczyć go poprzez ręczne zapięcie blokady o-lock, znajdującej się na tylnym kole.

Należy zwróć rower na jednej ze stacji MEVO, albo w innym dowolnie wybranym przez użytkownika miejscu w obszarze funkcjonowania systemu MEVO. Należy unikać miejsc trudnodostępnych, takich jak osiedla zamknięte czy prywatne posesje oraz tych należących do strefy niedozwolonej (np. okolice zbiorników wodnych, plaża, brzeg morski).

UWAGA: Zwrot poza stacją będzie kosztował dodatkowe 3 zł.

Jeśli użytkownik wypożyczył rower poza stacją, może zwróć rower na stacji MEVO, wtedy jego konto zostanie doładowane bonusem w wysokości 2 zł.

Rezerwacja roweru

Można zdalnie zarezerwować rower. Należy zalogować się do konta w aplikacji mobilnej MEVO lub na stronie internetowej, następnie znaleźć na mapie rower, który chce się zarezerwować, kliknąć na niego, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Zarezerwowany rower oczekuje maksymalnie 15 minut, po czym rezerwacja jest anulowana automatycznie.

Postój

Jeśli użytkownik potrzebuje przerwy w wypożyczeniu, a nie chce zwracać roweru, może skorzystać z opcji „Zaparkuj”.

Długość trwania postoju uzależniona jest od wybranego rodzaju taryfy. Może on trwać od 30 do 120 minut. Jeśli użytkownik przekroczy limit dla wybranej taryfy, rower zwróci się automatycznie.

