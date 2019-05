Stadion miejski w Gdyni przeszedł metamorfozę przed mistrzostwami świata U20 2019. W jego pobliżu jest też nowy mural. Plan meczów

- W Gdyni odbędzie się dziesięć meczów, czyli bardzo dużo, jeśli chodzi o całe mistrzostwa świata U-20 (łącznie 52 - przyp.). Bardzo cieszymy się z tego. Niewątpliwie jest to efekt naszej bardzo dobrej współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, z którym mieliśmy okazję współpracować podczas mistrzostw Europy U-21 - tłumaczy Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Przy okazji tak dużego turnieju piłkarskiego stadion miejski w Gdyni przeszedł swoistą metamorfozę.

- Sektor gości został przebudowany. Tak samo trybuna medialna. Dodatkowo, murawa - te problemy, które pojawiły się miesiąc temu są już przeszłością. Murawa jest w fantastycznym stanie. Piłkarze w czwartek mogą spokojnie na nią wybiec, aby rozegrać pierwszy mecz. Szatnie, tak jak i pozostałe elementy infrastruktury, są już gotowe. Jesteśmy gotowi na przyjęcie drużyn, uczestników mistrzostw świata - wylicza Rafał Klajnert, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu.

W Gdyni kibice będą mieli okazje zobaczyć na własne oczy bardzo silne zespoły z Ekwadoru, Mali, a przede wszystkim Francji.

- Nie ukrywajmy, że pierwszy mecz Meksyk-Włochy jest bardzo atrakcyjny. Warto przypomnieć, że w poprzednich edycjach mistrzostw świata U-20 rodziły się gwiazdy. Dzisiaj, jako pierwsi, będziemy mogli oglądać piłkarzy, którzy za kilka lat będą w światowej czołówce - mówi Marek Łucyk.

Bilety - w bardzo atrakcyjnych cenach - na mecze mistrzostw świata do lat 20 wciąż są w sprzedaży. Dotyczy to wszystkich spotkań. A pierwsze w Gdyni już w czwartek, kiedy to o godz. 18 na murawie stadionu miejskiego zameldują się ekipy Meksyku i Włoch. Wejściówki, w dniu meczowym, będą upoważniały do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. To świadomy ruch władz Gdyni, które w ten sposób chcą zachęcić mieszkańców i gości do pozostawienia własnych samochodów.