Sprawa "Krystka". W sądzie w Wejherowie rozpoczął się proces przeciwko Krystianowi W. [ZDJĘCIA]

Jeszcze przed rozpoczęciem procesu sąd na niejawnym posiedzeniu podjął decyzję o wyłączeniu jawności sprawy. Na salę nie mogli więc wejść przedstawiciele mediów. Krystian W., pozostali oskarżeni, obrońcy i prokurator odmówili dziennikarzom komentarza.

Artykuł 200 paragraf 1 Kodeksu Karnego, czyli "kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12", to jeden z zarzutów który śledczy stawiają "Krystkowi".

Na sali rozpraw w wejherowskim Sądzie Rejonowym oprócz Krystiana W. na ławie oskarżonych zasiadają też czterej inni mężczyźni. Marcin T., któremu zarzucono 5 przestępstw przeciwko wolności seksualnej; Jakub K., któremu śledczy zarzucają kilkukrotne obcowanie płciowe z małoletnią pokrzywdzoną poniżej 15 roku życia; Krzysztof L., któremu zarzucono m.in. popełnienie przestępstwa nakłaniania pokrzywdzonej do składania fałszywych zeznań w toku postępowania przeciwko Krystianowi W.; Sebastian Ż., któremu m.in. zarzucono utrudnianie postępowania prowadzonego przeciwko Krystianowi W. poprzez podżeganie pokrzywdzonych do zmiany zeznań oraz Krzysztofowi L. w popełnieniu oszustwa na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych oraz popełnienie przestępstwa oszustwa na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego.

Natomiast według aktu oskarżenia Krystianowi W. śledczy stawiają przede wszystkim 40 zarzutów dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej na szkodę 33 pokrzywdzonych. 5 pokrzywdzonych w chwili czynów nie miało ukończonych 15 lat, 20 pokrzywdzonych nie miało ukończonych 18 lat, a 3 pokrzywdzone były pełnoletnie.

Krystian W. przebywa w areszcie. Miał działać w latach 2006-15 m.in. na terenie Trójmiasta, Pucka, Wejherowa i Władysławowa. Nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw.