Sposoby na bardziej ekologiczne życie. Jak żyć eko i być szczęśliwym? Życie bez plastiku. Zero waste - co to znaczy?

Jak żyć ekologicznie? Proste sposoby na życie bez plastiku

Wszystko zaczyna się w głowie. A raczej - na głowie

Z pewnością znacie problem z myciem włosów. Jeśli macie przetłuszczające się, to udało się Wam przetestować dziesiątki szamponów. Jeden pasuje bardziej, drugi mniej. Czy problem faktycznie znika? Nie do końca. Włosy po całym dniu wyglądają ciężko, nieświeżo i nadają się do ponownego mycia. Z rozczuleniem wspominamy czasy dzieciństwa, gdy grzywka zawsze była lekka i wystarczyło myć włosy raz na parę dni.

Co w takim razie się zmieniło? Włosy myjemy przecież dużo częściej. A wyglądają gorzej.

Otóż w szamponach jest tak dużo chemii, że ich działanie, zniewalający zapach i nadawanie świeżości mają być chwilowe. Przecież nikt by nie biegł po kolejną butelkę zbyt szybko, prawda? Dodajmy do tego, maski, olejki, odżywki, szampony 2w1.

Robi się długa lista potrzeb. To wszystko zapakowane w plastik.

Szkodliwe substancje w szamponie. Czego unikać?

I wtedy łapiemy się za głowę. Co jest nie tak? Otóż to:

Sodium Lauryl Sulfate lub SLS - detergent, występuje w środkach do czyszczenia

SLES - słabszy niż SLS detergent. Szampon się pieni, ale podrażnia skórę

PEG, PPG - wpływają na lepszą konsystencję, szkodliwe dla skóry

Cocamide DEA - środek pianotwórczy, może wywołać podrażnienia

Methylisothiazolinone/Methylchloroisothiazolinone - konserwant, wywołuje uczulenia

Dimethicone, lauryl methicone copolyo, dimethiconol cyclopentasiloxane - silikony

Przez wiele lat używania różnej chemii nasza skóra głowy szaleje. Dodajmy do tego lakiery, pianki, żele, suche szampony - delikatna skóra staje się zaczerwieniona, nadmiernie wydziela sebum, pojawia się łupież.

Co najlepiej zrobić? Odstawić! Jaki detoks warto wypróbować? Soda + ocet i olejki eteryczne. Po pierwszym myciu sodą oczyszczoną i opłukaniu octem jabłkowym włosy będą jak nigdy wcześniej - gładkie bez żadnej odżywki, świeże, lekkie.

Po kolejnym razie czeka Was koszmar - włosy będą tłuste, ciężkie, poskręcane. I nie, nie jest to kwestia tego, że soda i ocet mają zły wpływ - skóra głowy i włosy zaczynają się oczyszczać. Z konserwantów, silikonów, detergentów.

Gdy już przez parę dni będziemy stosować tę metodę mycia, możemy wrócić do szamponu, ale tego, którego lista składników jest krótka i wywołuje oczopląsu. Najlepiej wypróbować szampon w kostce. Nie będzie się pienić? Piana wygląda dobrze tylko w reklamie.

Szampon to tylko krótka przygoda z tym, jak dajemy się przekonać reklamie. Szukamy złotego środka i poszukiwania się nie kończą. Sprzedawcom o to właśnie chodzi. Podobnie jest z ubraniami. Wieszaki w sklepach uginają się pod ilością nowych ubrań - wyprzedaże są tak często, że już do końca nie wiemy, czy jest po posezonowa czy w środku sezonu czy może wyprzedaż kolekcji.

A jak jest z jakością? Nijak ma się do ceny. Wynika to z faktu, że nie jesteśmy świadomymi konsumentami. Sweter czy szal kosztujący prawie 200 złotych w 100% składa się z akrylu. Materiału, z którego robi się wykładziny. Kusi nas krój, kolor, cena. Nie spoglądamy na metkę. Po którymś praniu staje się rozciągnięty, pojawiają się kłaczki. Jednak największą bolączką jest fakt, że nie grzeje. Jak może nie być ciepły? Przecież jest ogromny i gruby. To sztuczne włókno, tani zamiennik wełny.

Nigdy nie będzie tak ciepły, jak wełniany sweter od babci albo kaszmirowy szal. Dlatego warto odwiedzać second handy. Okaże się, że sweter z wełny możemy znaleźć za grosze, a będzie kosztował 12 złotych. Posłuży nam długie miesiące albo lata. Sprawdźcie, na co zwracać uwagę podczas świadomych zakupów.

