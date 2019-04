Sportowcy z Klubu Lekkoatletycznego Gdynia ostro trenują przed sezonem letnim. Celem są medale, zwycięstwa i rekordy życiowe [zdjęcia]

Za sprawą znakomicie dysponowanych wychowanków w skoku o tyczce wielu uważa, że to wiodąca i jedyna dyscyplina w KL Gdynia. Nie jest to jednak prawdą. Klub nie ustaje w poszukiwaniach nowych talentów i poprzez szeroko zakrojone akcje naborowe wyławia perełki, które nie tylko skaczą, ale także rywalizują w innych konkurencjach, zarówno biegowych, jak i rzutowych.

- Pasję do lekkiej atletyki warto zaszczepić u każdego dziecka, czy już młodego sportowca - mówi nam Tomasz Kaszuba, wiceprezes KL Gdynia.

Treningi grup naborowych odbywają się w poniedziałki, środy oraz piątki o godz. 16 i trwają 90 minut. Są przeznaczone dla wszystkich dzieci urodzonych w latach 2006-2010. W pozostałe dni ćwiczą już zawodniczki i zawodnicy, startujący w turniejach i trenujący nieco dłużej.

- Mamy nadzieję, że z naszej młodzieży wyrosną kolejne, wielkie sportowe talenty jak Władysław Kozakiewicz, wychowanek Klubu Stoczniowego Bałtyk oraz mistrz olimpijski z Moskwy - mówi Tomasz Kaszuba. - Jesteśmy dumnym kontynuatorem tego słynnego i niegdyś jednego z czołowych, polskich klubów lekkoatletycznych.

Cele na nowy sezon są jasne. To każdorazowe poprawianie rekordów życiowych i uzyskiwanie kwalifikacji na najważniejsze imprezy krajowe oraz międzynarodowe. Priorytetem dla zawodników są imprezy krajowe, czyli mistrzostwa Polski U23, które odbędą się w Lublinie. Najbardziej prestiżowe zawody to oczywiście letnie mistrzostwa Polski seniorów w Radomiu. Sezon letni zakończy Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego, czyli mistrzostwa Polski młodzików w Tarnowie.

- Jeżeli chodzi o imprezy międzynarodowe to nasze czołowe tyczkarki, Karolina Wejman oraz Agnieszka Kaszuba jako docelowe traktują Mistrzostwa Europy w swoich kategoriach - zaznacza Tomasz Kaszuba. - Młodsza z naszych tyczkarek, Karolina, powalczy o awans na 25. Mistrzostwa Europy U20 w Borås w Szwecji. Obie nasze zawodniczki są obecnie w ciężkim treningu, przygotowującym je do sezonu letniego. Przed nimi najbliższe zgrupowanie kadry narodowej, które już przed Świętami Wielkiej Nocy rozpocznie się w Spale. Celem obu zawodniczek jest walka o medale na wyżej wymienionych imprezach międzynarodowych. Trzeba pamiętać, że konkurencja też trenuje. Aby walczyć o medale, trzeba będzie poprawiać rekordy życiowe, w co obie zawodniczki wraz z ich trenerką Bogusławą Klimaszewską gorąco wierzą.

Zbliżający się Festiwal Skoku o Tyczce im. Walentego Wejmana w Gdyni to już XXIV edycja, którą po raz kolejny odwiedzą niegdysiejsi zawodnicy i zawodniczki klubu.

- Mamy też kilka niespodzianek, żeby narobić jeszcze większego smaku - słyszymy. - Zapraszamy kibiców 27 kwietnia w godz. 10-18 na naszą halę lekkoatletyczną przy ulicy Olimpijskiej 5.