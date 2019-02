Sportowa wizytówka miasta, UKS Jantar Gdynia, ma już 25 lat. Zobacz, jak ciężko trenują gimnastyczki, aby osiągnąć sukcesy

Klub, który wychowywał olimpijki, z Joanną Mitrosz, jedną z jego aktualnych trenerek na czele, nie zwalnia tempa. Szkolone są w nim kolejne pokolenia zdolnych gimnastyczek. A nie jest to zadanie łatwe. Warto sobie uświadomić, że poświęcenie i wytrwałość to cechy, które doskonale są znane na co dzień gimnastyczkom artystycznym. Od najmłodszych lat ciężko one trenują, przygotowując się do zawodów.

UKS Jantar Gdynia szkoli zawodniczki we wszystkich kategoriach wiekowych. Najmłodsze mają zaledwie cztery lata, najstarsze - 16 lat. Poza treningami, uczęszczają również na zajęcia z klasyki. Gimnastyka artystyczna pomagają zawodniczkom w utrzymaniu zdrowej, smukłej sylwetki, uczy koordynacji ruchowej oraz poruszania się z gracją. Przez cały rok dziewczęta ćwiczą cztery choreografie, które prezentują następnie na zawodach. Niektóre grupy w UKS Jantar trenują nawet sześć razy w tygodniu po trzy godziny. Jak mówi Agnieszka Walczyk, jedna z trenerek, jest to dyscyplina, która wymaga niezwykle dużo wytrwałości i poświęcenia.

Czytaj także: Turniej Młodości w Gdyni. Święto urody i gracji podczas zawodów w gimnastyce artystycznej

Piękne, kolorowe i błyszczące stroje, przyciągają do tego sportu co roku wiele dziewcząt. Jednak zanim zaczną treningi, muszą też spełnić wysokie wymagania. Przyszła zawodniczka, która chce dołączyć do klubu, powinna być gibka i wytrwała, a jej postawa smukła.

- Jednak najważniejsze jest dla mnie zaangażowanie - przyznaje Agnieszka Walczyk.

Zawodniczki muszą wygospodarować bardzo dużo czasu na treningi oraz być przygotowane na każdy turniej. Wyjeżdżają także na zawody międzynarodowe, odbywające się za granicą, co wiąże się z dużym zmęczeniem, większymi wydatkami rodziców oraz pochłania więcej czasu.

Czytaj także: Joanna Mitrosz z UKS Jantara Gdynia sportowcem roku w plebiscycie "Dziennika Bałtyckiego"!

Przez lata klub odnosił ogromne sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Zawodniczki UKS Jantar były uczestniczkami igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Z mistrzostw Polski zawsze powracały z medalami. W tym roku natomiast po raz pierwszy odbędą się mistrzostwa świata juniorek w gimnastyce artystycznej.

Jak informuje nas trenerka Agnieszka Walczyk, jedna z zawodniczek UKS Jantar, a konkretnie Adrianna Budnik, reprezentantka Polski, ma szanse wystąpić na tej niezwykle prestiżowej imprezie.