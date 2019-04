Tradycyjnie w kościele oo. Franciszkanów przygotowano wielkanocne śniadanie dla samotnych i potrzebujących. We wspólnym świętowaniu uczestniczyło blisko 1000 osób. Na wielkanocnym stole pojawiły się tradycyjne świąteczne potrawy. W przygotowaniach do śniadania pomagali wolontariusze. To harcerze z gdyńskiego hufca ZHR, Centrum Aktywności Seniora, Caritas. Każdy potrzebujący otrzymał paczkę.