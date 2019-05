Śmiertelne potrącenie w Gdyni. Zginęła starsza kobieta. Sprawca zbiegł

Do śmiertelnego potrącenia kobiety doszło we wtorek, 29.01.2019 r., ok. godz. 9, przy ul. Ignacego Paderewskiego w Gdyni. Pod kołami samochodu zginęła 78-latka. Kierowca, który ją potrącił, zbiegł z miejsca wypadku. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia.

Śmiertelne potrącenie kobiety w Gdyni (29.01.2019) - Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy kilka minut po godz. 9 i na pomoc natychmiast wysłany został policyjny patrol oraz karetka pogotowia. Na miejscu funkcjonariusze zastali ranną, 78-letnią kobietę. Zespół ratownictwa medycznego przystąpił do reanimacji. Niestety, w wyniku doznanych obrażeń, kobieta zmarła – informuje asp. Krzysztof Kuśmierczyk, rzecznik gdyńskiej policji. Na miejscu śmiertelnego wypadku cały czas jeszcze trwają czynności służb. Policjanci zbierają informacje, które pozwoliłyby ustalić okoliczności tego zdarzenia. - Sprawca zbiegł z miejsca wypadku i nie udzielił pomocy poszkodowanej, stąd też apelujemy do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje ws. zdarzenia, o przekazanie ich nam, dzwoniąc do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni (tel. 58 662 12 22) lub na numer alarmowy 112 bądź 997 – dodaje asp. Kuśmierczyk.