Sieć Kaufland wspiera rozwój polskich start-upów

Firmy mogą zgłaszać swoje produkty poprzez stronę https://startupbykaufland.pl/. Następnie przedstawiciele sieci będą wybierać maksymalnie cztery start-upy, których produkty przez dwa tygodnie będą dostępne w sklepach Kaufland w całej Polsce. Klienci będą mogli je z łatwością znaleźć, ponieważ zostaną one wyeksponowane na końcach regałów. Kaufland oferuje w ten sposób nowym dostawcom bardzo atrakcyjne miejsca dla ich produktów, a klientom jeszcze szerszą i ciekawszą ofertę. Producentom, których produkty będą cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród klientów, sieć będzie mogła zaproponować stałą współpracę.

Nowy projekt Startup by Kaufland jest niezwykle ważny dla sieci z dwóch powodów. Dzięki niemu możliwe będzie pogłębienie współpracy z polskimi dostawcami. Poprzez dotarcie z produktem do milionów klientów, którzy regularnie odwiedzają sklepy Kaufland, producenci mają szansę na rozwój. Klienci z kolei będą mogli zapoznać się z innowacyjnymi polskimi produktami, które być może za jakiś czas podbiją rynek.

Sklepy sieci Kaufland wyróżniają się bardzo bogatą i zróżnicowaną ofertą. W każdym z marketów klienci znajdą ponad piętnaście tysięcy produktów. Większość z nich to artykuły spożywcze znanych i renomowanych producentów, w większości rodzimych oraz marek własnych sieci Kaufland. Współpraca ze start-upami i wprowadzenie do oferty sieci nowego, nieznanego dotąd szerzej asortymentu zapewni klientom jeszcze większy wybór i możliwość odkrywania nowych produktów.

Projekt Startup by Kaufland jest jedną z inicjatyw realizowanych w ramach przyjętej przez sieć strategii CSR oraz przyświecającej jej idei „Działanie robi różnicę”. Zgodnie z nią sieć podejmuje szereg działań mających na celu m.in. promowanie zdrowego odżywiania, wsparcie polskich producentów jak również szerzenie proekologicznych rozwiązań zarówno w zakresie stosowanych technologii jak i oferowanych produktów.

Pierwsze artykuły od nowych, start-upowych dostawców są dostępne w sklepach Kaufland już od 25 marca. Zostali oni wybrani jeszcze poza platformą. Do 8 kwietnia w ofercie na klientów będą czekać m.in. ekologiczne żele do prania, płyny do płukania oraz płyny do mycia naczyń marki Sansin. Do produkcji zastosowano bezpieczne składniki wyłącznie pochodzenia roślinnego. Środki nie zawierają barwników, syntetycznych konserwantów, parabenów, fosforanów czy fosfonianów. W sklepach Kaufland klienci znajdą także m.in. ekologiczne środki czyszczące MillEco, ręczniki do demakijażu Loffme, szczoteczki bambusowe czy bambusowo-bawełniane patyczki do uszu HP, a także produkty spożywcze takie jak piramidki kukurydziane z czarnuszką i piramidki gryczane Popcrop oraz piramidki z niebieskiej kukurydzy Bluecorn. Łącznie około 50 nowych produktów w ofercie, które wpisują się w ideę „Działanie robi różnicę” sieci Kaufland.