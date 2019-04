Saharyjski pył na Pomorzu. Pył jest niebezpieczny na drodze! [zdjęcia]

Ogromny napływ pyłu spowodowany jest przez szeroki zimny niż nad półwyspem iberyjskim I zachodnim morzem śródziemnomorskim. Silne południowe nizinne wiatry kierują północne masywne ilości piasku z Sahary głównie z Algierii. Sytuacja potrwa przez 2-3 kolejne dni, gdy niż pozostanie w miejscu, poruszając się powoli w stronę północnego-wschodu.

- Według prognoz Centrum Prognozowania Pyłu w Barcelonie (Barcelona Dust Forecast Center) dziś (23 kwietnia) do Polski dotrze pył znad Sahary. Sprzyja temu cyrkulacja atmosferyczna: rozległy wyż nad Europy Wschodniej i rozległy niż nad Europą Zachodnią. Oba te układy kierują ku nam z południa masy powietrza wypełnione pyłem znad afrykańskiej pustyni. Duża różnica ciśnienia między wspomnianymi układami spowoduje, że napływ powietrza z południa będzie silny, dodatkowo przyczynie się do silnego i porywistego (w porywach do 70 km/h) wiatru! - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB.