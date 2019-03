Rządowe programy Maluch+ i Senior+ na Pomorzu. Zobaczcie założenia!

- W tym roku, w skali kraju, w ramach programu Maluch+ wydatkujemy 450 mln zł. Z tych 450 mln zł do placówek publicznych i niepublicznych na terenie województwa pomorskiego trafi ponad 38 mln zł. Chodzi o zwiększenie dostępności placówek, zapewniających opiekę nad dziećmi do 3. roku życia, a więc o żłobki, ale też kluby dziecięce oraz instytucje tzw. opiekunów dziennych – mówił we wtorek, 5.03.2019 r., na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Marcin Zieleniecki .

Maluch plus na Pomorzu

W ramach programu Maluch+, w 2019 roku, na terenie całego kraju utworzonych zostanie 27,5 tys. nowych miejsc w żłobkach, w tym 4 493 na Pomorzu. Nowych placówek opieki dla najmłodszych dzieci powstanie w całej Polsce ponad 900, w tym 327 w naszym województwie.

Senior plus na Pomorzu

Z kolei w związku z rządowym programem Senior+ w naszym regionie powstaną w tym roku 634 nowe miejsca dla osób starszych. Będą to zarówno kluby dla seniorów, jak i tzw. domy dziennego pobytu.

- Program Senior+ spełnia bardzo istotną rolę społeczną. Tak jak program Maluch+ ma umożliwiać, ułatwiać rodzicom, którzy zdecydowali się na powiększenie rodziny, powrót na rynek pracy, tak program Senior+ ma na celu umożliwiać zwiększenie aktywności osób w wieku poprodukcyjnym, a więc seniorom. Na realizację tego programu zaplanowano w budżecie ok. 62 mln zł, z czego 1,27 mln zł trafi na Pomorze – zapowiadał w czasie wtorkowej konferencji wiceminister Marcin Zieleniecki.

Mama 4 plus na Pomorzu

Ale to nie wszystko. Wraz z dniem 1 marca br. weszła w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, bardziej znana pod hasłem Mama 4+, która zaczęła obowiązywać także na Pomorzu. Jak tłumaczą przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest to ustawa, która ma na celu „uhonorowanie osób, które poświęciły się opiece nad czworgiem lub więcej dzieci, co odbiło się negatywnie na ich zabezpieczeniu emerytalnym”.

- Świadczenie to jest adresowane także do ojców. Ojcowie mogą z niego skorzystać w trzech sytuacjach: po pierwsze wtedy, gdy doszło do śmierci matki dziecka, po drugie, jeśli doszło do porzucenia przez nią dziecka, po trzecie, wtedy, gdy w sposób trwały matka zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Świadczenie to może mieć albo postać pełnego świadczenia w wysokości najniższej emerytury w wysokości 1100 zł albo postać świadczenia uzupełniającego, gdy osoby mają prawo do emerytury, ale ich emerytura jest niższa od kwoty najniższego świadczenia i w tym przypadku ze środków budżetowych wypłacane będzie wyrównanie do kwoty najniższej emerytury – tłumaczył we wtorek wiceminister Marcin Zieleniecki.

- Szacowana liczba wniosków, które zostaną złożone na Pomorzu w ramach programu Mama 4+, to 5,5 tys. Do tej pory w całym województwie złożonych zostało ok. 1,5 tys. wniosków. Jeden wniosek złożył mężczyzna, pozostałe – kobiety. Większość wniosków, bo 950 złożyły kobiety w wieku od 60 do 69 lat, ale mamy też trzy wnioski złożone przez kobiety po 90. roku życia. Pierwsze decyzje zostały już wydane, pierwsze wypłaty dotrą do beneficjentów z dniem 8 marca – mówiła podczas konferencji Aneta Pawłowska, dyrektor gdańskiego oddziału ZUS.

Promesy dla pomorskich gmin

Wtorkowa konferencja zakończyła się uroczystym przekazaniem przez wiceministra promes dla beneficjentów programów Maluch+ oraz Senior+ na Pomorzu. Szczególnie wyróżnione zostało siedem gmin, które podjęły trud stworzenia na swoich terenach pierwszych placówek opieki dla najmłodszych dzieci, a do tej pory ich nie miały. Do gmin tych należą: Brusy, Lipusz, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Puck, Zblewo, Dzierzgoń.

Dofinansowanie zostało przekazane również gminom, które rozwijają miejsca aktywnego wypoczynku dla seniorów.

- Stworzyliśmy już jedną świetlicę dla seniorów w Kolbudach. Teraz wystartowaliśmy w konkursie i otrzymaliśmy dofinansowanie na utworzenie drugiej świetlicy, która tym razem powstanie w Kowalach. W dwóch największych sołectwach będziemy mieć więc miejsca, gdzie seniorzy będą mogli się spotykać, brać udział w kreatywnych zajęciach, prowadzonych przez wykwalifikowane do tego osoby i rozwijać między sobą więź. Dzięki tym miejscom seniorzy się integrują – mówi Andrzej Chruścicki, wójt gminy Kolbudy, który odebrał we wtorek z rąk wiceministra dofinansowanie na kwotę blisko 150 tys. zł.

