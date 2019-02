Rusza kolejna edycja gdyńskiego konkursu "Do pracy jadę rowerem". Do rozdania nagrody i prawie 12 tysięcy śniadań! [zdjęcia]

Będzie to już ósma edycja konkursu, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Rejestracja przejazdów zapisanych uczestników rozpocznie się już 4 marca i potrwa do 31 października. Udział w konkursie mogą wziąć firmy i instytucje, mające swoją siedzibę w Gdyni. Organizator zabawy najbardziej aktywnym rowerzystom, którzy dojeżdżać będą na dwóch kółkach do pracy, dostarczał będzie w nagrodę śniadania, kanapki i owoce. W tym roku rozda ich aż 11,9 tysiąca. Przewidziane są również inne upominki. Wśród uczestników, którzy zarejestrują minimum 40 przejazdów lub przejadą minimum 300 kilometrów oraz wezmą udział w ceremonii zakończenia konkursu, rozlosowanych zostanie trzydzieści nagród w wysokości 500 złotych każda.

Na stronie www.dopracyjaderowerem.mobilnagdynia.pl można już rejestrować się do konkursu, a także zapoznać się z jego innymi szczegółami i regulaminem. Organizatorzy liczą, że tegoroczna edycja będzie rekordowa i przebije imponujące wyniki z 2018 roku. Wtedy to, od marca do października, uczestnicy konkursu "Do pracy jadę rowerem" pokonali łącznie ponad milion kilometrów. W zabawie udział zdecydowało się wziąć 2137 osób, którym rozdano 8042 darmowych śniadań.