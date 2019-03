Rozpoczyna się wielki weekend biegowy w Gdyni. Jego kulminacyjnym punktem będzie jutrzejszy półmaraton. Na trasę wybiegnie 7 tys. osób!

Już dziś, w sobotę w południe, rozpoczynają się biegi dla dzieci i młodzieży. Aż do godz. 13.15 najmłodsi powalczą na różnych dystansach, od 350 do 2000 metrów. Wyścigi zaplanowano na bulwarze Nadmorskim.

O godz. 15 dziś w tym samym miejscu wystartuje Bieg Gwiazd LA. Udział zapowiedzieli m.in. Anna Rogowska, tyczkarka, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich, Grzegorz Gajdus, maratończyk, olimpijczyk z Atlanty, Anna Jakubczak, biegaczka średniodystansowa, finalistka Igrzysk Olimpijskich w Sydney, Michał Bartoszak, biegacz średniodystansowy i maratończyk, olimpijczyk z Aten, Małgorzata Sobańska, maratonka, olimpijka z Atlanty i z Aten, rekordzistka Polski w maratonie (2:26.08 w Chicago w 2001), zwyciężczyni maratonu w Londynie, Rafał Wójcik specjalizujący się w biegach z przeszkodami i maratonie, olimpijczyk z Sydney, uczestnik Mistrzostw Świata i Europy, czy Aniela Nikiel-Głogosz, maratonka, olimpijka z Atlanty, multimedalistka mistrzostw Polski na dystansie od 3000 m do maratonu.

Bieg Gwiazd LA to niepowtarzalna okazja na spotkanie z wybitnymi polskimi lekkoatletami. Impreza ma także wymiar charytatywny.

Czytaj także: Onico Gdynia Półmaraton 2018. Prawie siedem tysięcy osób wzięło udział w mroźnym i wietrznym biegu

To jednak, co najważniejsze i najbardziej prestiżowe, wydarzy się jutro, w niedzielę. O godz. 11 ze skweru Kościuszki wystartuje bowiem Gdynia Półmaraton na dystansie ponad 21 km i biegi sztafetowe. Pierwszego zawodnika na mecie na plaży w Śródmieściu spodziewać należy się w okolicach południa. Biegacze ścigać będą się w centrum miasta, Redłowie i na Wzgórzu Świętego Maksymiliana. W tym czasie kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej, których w niedzielę jest na szczęście znacznie mniej, niż w środku tygodnia, tradycyjnie uzbroić będą musieli się w cierpliwość, gdyż zablokowanych zostanie wiele ważnych ulic. Będą to m.in. al. Zwycięstwa, Władysława IV, Świętojańska, na której funkcjonowały będą punkty kibicowania, Janka Wiśniewskiego, Jana z Kolna, Wendy, Stryjska, Olimpijska, Łużycka, Sportowa. Utrudnienia potrwać mogą do godz. 14.30.

Na stronie gdyniapolmaraton.pl zasięgnąć można szczegółowych informacji na ten temat. Tradycyjnie komunikat na temat zmian w kursowaniu autobusów i trolejbusów ukazał się już pod adresem zkmgdynia.pl na witrynie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Do półmaratonu zgłosiło się ponad 7 tys. osób, co oznacza rekord frekwencji. Wokół trasy dopingować ma biegaczy kolejne kilkadziesiąt tysięcy osób. To będzie święto biegania, które zapamiętamy na długo.