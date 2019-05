Rozpoczęły się zapisy amatorów do biegu masowego w mistrzostwach świata w półmaratonie Gdynia 2020

Amatorzy pobiegną w Gdyni razem z najlepszymi biegaczami świata, po tej samej półmaratońskiej trasie. To unikalna cecha wyróżniająca mistrzostwa świata w półmaratonie na tle innych wielkich wydarzeń sportowych, także lekkoatletycznych. 29 marca 2020 roku Gdynia zaoferuje biegaczom ponadto ciekawą i zróżnicowaną trasę, której wisienką na torcie będzie niezapomniany finisz na plaży.

– Gdynia, jako miasto, naprawdę żyje tym wydarzeniem i nie tylko wprowadza innowacyjne rozwiązania, jak chociażby spektakularna meta na plaży, ale też inspiruje mieszkańców i całą społeczność kraju do aktywnego trybu życia poprzez półmaratoński bieg masowy - mówi Jon Ridgeon, dyrektor wykonawczy IAAF.

Organizatorzy mistrzostw liczą, że na starcie stanie ponad 15 tysięcy zawodników, a impreza stanie się najbardziej międzynarodowym biegiem ulicznym w Polsce. Zapisy online do biegu masowego rozpoczęły się w środę, 1 maja 2019 roku w portalu SlotMarket.pl. Impreza będzie też – podobnie jak w latach poprzednich – zaliczana do Korony Polskich Półmaratonów.

- Poza całą otoczką, która wiąże się z mistrzostwami świata, a także najwyższym poziomem organizacyjnym IAAF, chcemy dodać temu wydarzeniu niezapomnianego, lokalnego charakteru. Jestem przekonany, że każdy na długo zapamięta metę na gdyńskiej plaży i naszych niesamowitych kibiców. Wiele niespodzianek jeszcze przed nami, będziemy o nich niebawem informować – zapowiada Michał Drelich, szef komitetu organizacyjnego.

Po uruchomieniu zapisów opłata startowa wynosi 120 złotcyh. Taka cena obowiązywać będzie do końca czerwca lub do wyczerpania się puli pierwszych 5 tysięcy pakietów. Później, opłata startowa wzrośnie do 140 złotych. Limit uczestników biegu wynosi 20 tysięcy osób.

Z poziomu formularza zgłoszeniowego w portalu SlotMarket.pl można dokupić m.in. ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i pakiet zdjęć z imprezy, a także usługę grawerowania medalu. Dostępna jest także oferta host hoteli z noclegami w atrakcyjnych cenach.

Podczas rejestracji istnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, które organizatorzy przygotowali wspólnie z TU Europa. W przypadku kontuzji lub choroby ubezpieczyciel zwróci Ci do 100 procent opłaty startowej!

Wspólnie z partnerami - firmami Maratomania oraz Grawerbus - organizatorzy przygotowali usługi, które pozwolą zachować wspomnienia z tego wydarzenia. Podczas rejestracji online można zakupić usługę grawerowania imienia i nazwiska oraz wyniku na medalu, a także pakiet zdjęć z trasy i video z mety.

Co więcej, nie trzeba dodatkowo martwić się o nocleg w Gdyni. Podczas rejestracji wystarczy zarezerwować pobyt w jednym z oficjalnych host hoteli dla uczestników biegu masowego. Ceny noclegu będą się zaczynały już od 270 złotych za pokój ze śniadaniem.

