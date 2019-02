Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa 2019. Roczniki i terminy kwalifikacji wojskowej. Jakie dokumenty zabrać?

Kwalifikacja wojskowa 2019. Terminy kwalifikacji

lu młodych Polaków jest zdolnych do czynnej służby wojskowej? Na to pytanie odpowie kwalifikacja wojskowa, która rozpocznie się już w lutym. W całym kraju obejmie ona około 210 tysięcy osób. Na Pomorzu do powiatowych komisji lekarskich wezwanych zostanie w sumie ok. 13 tys. kobiet i mężczyzn .

Jak informuje resort obrony narodowej, tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie m.in. mężczyzn urodzonych w 2000 roku, a także tych urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2019 rozpocznie się 4 lutego i potrwa do 26 kwietnia.

Stawić się w komisjach powinni także mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2019. Roczniki

W kręgu zainteresowania armii są także kobiety urodzone w latach 1995-2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej (np. pielęgniarki) oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na „innych kierunkach”. Jak się dowiadujemy, chodzi m.in. o psychologię, farmację, pielęgniarstwo (jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej).

Kwalifikacja wojskowa 2019. Co zabrać ze sobą?

- Na kwalifikację wojskową należy zabrać: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną - w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej - aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki - wylicza w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” ppłk Paweł Górski, oficer prasowy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku.

Kwalifikacja wojskowa 2019. Czy trzeba się stawić?

Co istotne - jeśli ktoś nie otrzyma wezwania imiennego, nie oznacza to, że jest zwolniony z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

- Ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia - wskazuje ppłk Górski.

Osoba, która z ważnych przyczyn (np. z powodu składania egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt wójtowi, lub burmistrzowi, prezydentowi miasta, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego (trwającego ponad 3 miesiące), który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

Tym, którzy migają się od obowiązku, grożą konsekwencje.

- Osoba, która nie stawia się do kwalifikacji bez podania uzasadnionej przyczyny, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności - tłumaczy ppłk Robert Górski.

Kwalifikacja wojskowa 2019. Kategorie

Po komisji lekarskiej przydzielane są odpowiednie kategorie.

Pieczątka z kategorią A oznacza orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej;

kategoria B, to orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej trwającej do 24 miesięcy.

Osoby, które mają orzeczoną kategorię D, są niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju.

Kategoria E oznacza trwałą i całkowitą niezdolność do służby wojskowej, zarówno w czasie pokoju, jak i w trakcie mobilizacji czy nawet wojny.

- Taka osoba nie będzie już podlegała obowiązkowi wojskowemu - tłumaczy ppłk Paweł Górski.

Ci, którzy otrzymają „najwyższą kategorię”, mogą myśleć o karierze w armii

- Po zakończeniu kwalifikacji osoby, które otrzymały kategorię A, mogą ubiegać się o powołanie do różnych form służby wojskowej oczywiście po spełnieniu innych wymagań - mówi ppłk Górski. - Trzeba też pamiętać o tym, że - po spełnieniu określonych warunków - otrzymanie kategorii D nie zamyka drogi do służby w jednostkach, na przykład w Wojskach Obrony Terytorialnej.