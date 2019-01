Różnorodność działań kampanii „Rzeczywistość zaskakuje. Nie daj się zaskoczyć – zrób kolonoskopię”

W styczniu 2018 roku rozpoczęła się trzyletnia kampania promocyjno-informacyjna dotycząca profilaktyki raka jelita grubego, skierowana do mieszkańców województwa pomorskiego. W tym czasie zrealizowano wiele działań, dzięki którym wzrosła świadomość mieszkańców Pomorza na temat wysokiej skuteczności i roli profilaktyki w naszym codziennym życiu.

- Jednym z celów kampanii jest zachęcenie mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w darmowych badaniach profilaktycznych – mówi Małgorzata Kondek - koordynator projektu - Po roku działań efekty są już widoczne, jednocześnie wiemy że mamy jeszcze sporo pracy przed sobą. Niestety zgłaszalność na badania kolonoskopowe wciąż jest za niska. Częstym powodem jest strach przed bólem, a także – co zadziwiające – lęk przed wykryciem raka. Kolejną barierą do pokonania jest wstyd oraz odpowiednie przygotowanie się do badania.

Dlatego też aktywności o charakterze promocyjno-informacyjnym skierowane są przede wszystkim do regionów o najniższym poziomie zgłaszalności na profilaktyczne badania kolonoskopowe. Do tak zwanych „białych plam” należą: powiat sztumski, bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, starogardzki oraz kwidzyński.

W roku 2018 w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego w COPERNICUS PL Sp. z o.o. wykonano 1800 badań kolonoskopowych, czyli o 560 badań więcej niż w roku 2017.