Rozewska z pozwoleniem na użytkowanie. Nowa inwestycja w Chyloni, szykują się kolejne ZDJĘCIA

Jak informują przedstawiciele dewelopera, budynek wnosi do Chyloni nową jakość architektoniczną i mieszkaniową. Cechy charakterystyczne tej inwestycji to m.in. ogródki na parterze o powierzchni do 200 metrów kwadratowych, apartamenty z tarasami widokowymi, czy podziemna hala garażowa z 89 miejscami postojowymi. Jest też strefa fitness oraz odpoczynku, a także plac zabaw dla dzieci.

- Rozewska to obecnie zdecydowanie najbardziej atrakcyjna inwestycja w Chyloni, co potwierdzają nabywcy mieszkań - - mówi Krzysztof Daroszewski, dyrektor oddziału w Archicom Polska S.A. - Zwracają uwagę przede wszystkim na lokalizację budynku, łatwy dojazd do centrum i obwodnicy, bliskość lasu, sklepów, szkoły, czy przychodni. Wszystko jest w zasięgu, a jednocześnie oferta, ze względu na funkcjonalny układ mieszkań, nowoczesną architekturę czy dodatkowe funkcje ma unikalny charakter w tej części miasta.

Archicom Polska S.A. prowadzi zaawansowane prace projektowe nad kolejną inwestycją w Chyloni. Przy ulicy Opata Hackiego wybudowane zostaną 3 budynki 4-kondygnacyjne z podziemnymi halami garażowymi. Łącznie w ramach inwestycji powstaną 102 mieszkania. Planowany termin rozpoczęcia budowy to IV kwartał 2019 roku.