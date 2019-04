Rośnie Akademickie Centrum Sportu na Oksywiu. Po rozbudowie służyć będzie nie tylko studentom

Już w lipcu kończy się budowa basenu, drugiej części planowanej inwestycji ACS AMW. Służyć on będzie nie tylko pływakom, ale także nurkom. Obiekt złożony będzie z ośmiotorowego basenu o długości 25 metrów i wielofunkcyjnego obiektu szkoleniowego z ruchomym dnem.

Kolejnym etapem będzie budowa stadionu lekkoatletycznego. Inwestycja współfinansowana jest z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ze środków własnych uczelni. Całkowity jej koszt wynosi 26,5 miliona złotych.

Rozbudowa Akademickiego Centrum Sportu niewątpliwie przyczyni się do uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć, co miało będzie bezpośredni wpływ na wzrost poziomu wyszkolenia fizycznego podchorążych, studentów, kadry, pracowników i innych osób, korzystających z obiektu. Akademia Marynarki Wojennej już dziś zresztą może pochwalić się wieloma sukcesami sportowymi swoich reprezentantów.

Dla przykładu 28 lutego jej pływacy na pływalni Lotniczej Akademii Wojskowej zakończyli sukcesem zmagania z konkurentami po ciężkiej i wyrównanej walce. Pod okiem trenera Aleksandra Steciuka wywalczyli pierwsze miejsce wśród wszystkich uczelni mundurowych. Reprezentacja Akademii Marynarki Wojennej pokazała tym samym rywalom, która z ekip startujących w zawodach pochodzi z nadmorskiego miasta. Nieograniczony dostęp do nowo wybudowanego basenu z pewnością pomoże przy rozwijaniu kondycji i umiejętności kolejnych studentów.

Nie tylko znakomitymi pływakami może się zresztą AMW pochwalić. Z nocy z 15 na 16 marca dziewięcioosobowa reprezentacja uczelni ukończyła w Lublińcu jeden z najtrudniejszych biegów mundurowych, „Setkę Komandosa” na dystansie stu kilometrów. Zgodnie z regulaminem zawodów wystartować należało w mundurze, obuwiu wojskowym z wysoką cholewką oraz z plecakiem o wadze co najmniej dziesięciu kilogramów. Zrzucić można było go dopiero po 20 km, a od 40 kilometra trasę można było już pokonywać w komfortowym ubiorze. Reprezentanci Akademii tym razem podzielili się na dwie drużyny. Jedna z nich podjęła wyzwanie ścigania się z najlepszymi, natomiast druga za niestandardowy cel obrała sobie pokonanie w umundurowaniu całego dystansu w formie marszu, mieszcząc się w 20-godzinnym limicie czasu trwania zawodów. W klasyfikacji generalnej Akademia Marynarki Wojennej zajęła znakomite, wysokie, piąte miejsce.

Nie tylko studenci Akademii Marynarki Wojennej mają dostęp do Akademickiego Centrum Sportu. Na boisku uczelni odbywają się zorganizowane treningi unihokeja, koszykówki, czy rugby. Ponadto można korzystać z siłowni, sali do walk, czy ścianki wspinaczkowej. Są one do dyspozycji każdej, zainteresowanej osoby. Wszelkie informacje i regulaminy znajdują się na stronie internetowej Akademickiego Centrum Sportu Akademii Marynarki Wojennej.