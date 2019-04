Rosną nowe wieżowce przy alei Zwycięstwa. Pierwsi lokatorzy mają się do nich wprowadzić jeszcze w tym roku [wizualizacje, zdjęcia]

Na naszych oczach w miejscu, w którym przez lata straszyły swoim wyglądem trzypiętrowe, zaniedbane mury nigdy nie dokończonej przychodni Marynarki Wojennej, rośnie kompleks Alvarium firmy Semeko. Najwyższe budynki będą miały aż siedemnaście pięter, a pierwsi lokatorzy mają się do nich wprowadzić jeszcze w tym roku.

Co istotne, u zbiegu alei Zwycięstwa i ul. Legionów w Redłowie powstają nie tylko mieszkania. Kompleks uzupełniony zostanie także m.in. o pasaż usługowy i strefę rekreacji. Będzie również strefa fitness i SPA.

Inwestycja rozpoczęła się niemal dokładnie rok temu. Ostatnie budynki oddane mają zostać za trzy lata. Tylko w dwóch pierwszych z nich do dyspozycji nowych lokatorów będą 122 mieszkania. Inwestor sfinansuje też z własnych środków w ramach umowy zawartej z samorządowcami budowę nowego skrzyżowania alei Zwycięstwa z ulicą Napierskiego.

Okoliczni mieszkańcy są zadowoleni, gdyż sąsiedztwo na tej działce dawnej, niedokończonej przychodni Marynarki Wojennej było im mocno nie w smak.

- Ta rudera zatruwała nam życie przez lata - mówi pan Krystian, mieszkaniec ul. Legionów. - Nie dość, że fatalnie się prezentowała, to jeszcze zbierali się w niej bezdomni. Była też niewłaściwie zabezpieczona, co groziło wypadkami, także z udziałem dzieci. Dobrze że to straszydło, zostało wyburzone i działka zostanie właściwie zagospodarowana. Podobnie zresztą, jak w końcu zrobiono też porządek z niszczejącym budynkiem bliżej skrzyżowania z ul. Wielkopolską, który także nie stanowił, delikatnie to ujmując, dobrej wizytówki naszej dzielnicy.