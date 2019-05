Rodzinny piknik na Chwarznie ze strażakami oraz pokazami parkour ZDJĘCIA

Organizatorzy podkreślają, że jeżeli mieszkańcom pomysł integracyjnego pikniku przypadł do gustu, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zorganizować go w następnym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. - Piknik rodzinny to projekt zgłoszony przez Radę Dzielnicy i wybrany głosami mieszkańców w konkursie Przyjazna Dzielnica - mówi nam Małgorzata Białoskórska, przewodnicząca Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. - Kolejna edycja została już zgłoszona w Budżecie Obywatelskim, teraz to tylko kwestia tego, czy mieszkańcy zdecydują się kontynuować tę imprezę. Chcieliśmy zintegrować mieszkańców Chwarzna i Wiczlina. Jesteśmy młodą dzielnicą i nie mamy czegoś takiego jak Dom Kultury, który zbliżyłby do siebie naszych mieszkańców. Dlatego wyszliśmy właśnie z taką inicjatywą. W pikniku uczestniczy nasza dzielnicowa Ochotnicza Straż Pożarna, która działa od ponad 100 lat i jest dzisiaj absolutną gwiazdą. Mamy też strefę wymiany, gdzie mieszkańcy mogą się wymienić rzeczami lub je sprzedać. Bardzo się cieszymy, że takie wydarzenie przyjęło się w naszej dzielnicy.

Najmłodsi oprócz rozstawionych dmuchanych wspinaczek, mogli także podziwiać modele lotnicze zaprezentowane przez członków Amatorskiego Modelarskiego Klubu Sportowego Tornado Gdynia. Prawdziwą gratką dla miłośników motoryzacji był również przyjazd zabytkowego wozu strażackiego. Dodatkowo, przez cały czas trwania pikniku dla dzieci dostępne były: chusta animacyjna "Klansa", gry edukacyjne i zręcznościowe, czy przejażdżki kucykiem. Dla rodziców była to też możliwość, by zasięgnąć porady specjalistów z dziedziny pomocy psychologiczno - pedagogicznej m.in. psychoterapeuty, socjoterapeuty czy reintegratorki rodzin.