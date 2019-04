W naszym mieście w końcu ma być czystsze powietrze. Wszystko to za sprawą umowy o współpracy, podpisanej przez gdyńskie, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z PGE, właścicielem elektrociepłowni oraz innych działań obu podmiotów.

Rezygnujemy z węgla - śmiało deklarują sygnatariusze umowy. Taki stan rzeczy uznać należy za prawdziwy przełom.

Do 2023 roku zostaną wykonane też prace o łącznej wartości 109 milionów złotych. Inwestować w nowoczesne, ekologiczne rozwiązania i modernizację sieci zamierza OPEC. Zmiany sięgną m.in. ul. Stryjskiej, Orłowa, Małego Kacka, Chwarzna-Wiczlina, czy Kaczych Buków.

Czytaj także: Nowe mierniki zbadają czystość powietrza w Gdyni. Sprawdź, gdzie dokładnie będą zamontowane

PGE Energia Ciepła oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisały pięcioletnią umowę o współpracy na rzecz zwiększenia dostępności ciepła sieciowego dla mieszkańców Gdyni, Rumi i Kosakowa. Strategia PGE jest prosta. Udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej energii do 2030 roku powinien przekroczyć 50 procent. Oznacza to stopniową rezygnację z węgla. Dla elektrociepłowni w Gdyni prowadzone są obecnie analizy przedinwestycyjne, których celem jest wypracowanie wariantów budowy nowych źródeł. W pierwszej kolejności zastąpią one wodny kocioł węglowy, a w przyszłości kogeneracyjne bloki węglowe. Symboliczne podpisy na umowie złożyli również samorządowcy z Gdyni.

- Dzięki partnerskiej współpracy ciepło z PGE EC może docierać do coraz większej liczby mieszkańców Gdyni, Rumi i Kosakowa - zaznacza Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE EC. - Współpraca z OPEC jest kluczowa dla prowadzenia naszych projektów inwestycyjnych w sposób racjonalny, skoordynowany i połączony z jednoczesnym wykorzystaniem potencjału rynkowego prężnie rozwijającej się Gdyni oraz gmin ościennych. Pozwala to na wykorzystanie efektu skali, zapewniając akceptowalną dla odbiorcy cenę - dodaje.

OPEC odpowiada w Gdyni i Rumi za dystrybucję i dostawę ciepła do odbiorców. Między innymi dzięki pozyskaniu 50 mln zł dotacji z Unii Europejskiej przeznaczy ponad 120 mln zł na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych. Do 2023 roku przedsiębiorstwo zaplanowało realizację kolejnych 8 projektów, w ramach m.in. zmniejszenia emisyjności. Nowe sieci, termomodernizacja istniejących, wykorzystanie ekologicznej kogeneracji to najważniejsze elementy prowadzonych prac.

Czytaj także: Społecznicy chcą badać powietrze w Gdyni. Uważają, że nie jest tak czyste, jak informują o tym urzędnicy. Wiceprezydent miasta ich krytykuje

- Działania te mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i aktywną walkę ze smogiem - podkreśla Janusz Różalski, prezes OPEC. - Zamierzamy sukcesywnie likwidować stare i nieefektywne piece w domach jednorodzinnych oraz lokalne kotłownie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, zastosowanym w modernizowanych i budowanych od nowa sieciach ciepłowniczych, będą mniejsze straty i większe oszczędności. Należy podkreślić, że korzystanie z ciepła sieciowego nie wymaga magazynowania i uzupełniania paliwa, nie wytwarza hałasu, zapachu, ani zanieczyszczeń atmosferycznych.

Ze względu na ich wiek istnieją odcinki sieci, na których OPEC notuje straty ciepła. Z uzyskanych środków prowadzona jest termomodernizacja tych właśnie fragmentów. Po zakończeniu prac przesył będzie dużo bardziej efektywny. Specjaliści z OPEC podkreślają, że im mniej jest strat ciepła „po drodze”, tym mniejsze jest zapotrzebowanie na energię. To daje prosty efekt ekologiczny i przyczynia się do zminimalizowania zanieczyszczeń powietrza.

- Inwestycje nie tylko zapewnią poprawę jakości dostaw ciepła, ale też pozwolą zmniejszyć emisję dwutlenku węgla oraz szkodliwych pyłów - mówi Janusz Różalski. - Dzięki temu bezpośrednio wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców, w szczególności na ich zdrowie.