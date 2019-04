Remarketing - jak to robić?

Remarketing - na czym to właściwie polega?

Remarketing to rodzaj komunikatu, który kierowany jest do odbiorcy, który wcześniej zawitał na landing page'u (stronie głównej) danej firmy. Być może był tam przez chwilę, trafił przez przypadek lub z ciekawości, może jednak na poważnie rozważał zakup usługi lub produktu. Niezależnie od przyczyny, która spowodowała, że klient znalazł się na stronie, niezależnie również od jego ewentualnych wrażeń po zapoznaniu się z ofertą, remarketing w Google sprawia, że przy korzystaniu z wyszukiwarki klient dość często spotyka się z powtarzającą się reklamą danej firmy. Podobnie dzieje się przy przeglądaniu dużej części stron, szczególnie tych, do których dostęp jest bezpłatny, a same serwisy żyją ze sprzedaży miejsca na reklamę.

Reklama marketingowa - czy może być skuteczna?

Remarketing na Facebooku lub w innych mediach społecznościowych, a także ten obecny w wyszukiwarkach, na platformach informacyjnych, wiele osób traktuje jak spam. Dzieje się tak nie bez przyczyny. Klienci, którzy zdążyli już zapoznać się (w lepszym lub gorszym stopniu) z ofertą danej firmy, są atakowani dość prostymi przekazami reklamowymi zachwalającymi produkt i usługę. Za dobrą reklamą remarketingową powinno stać natomiast coś zupełnie innego. Remarketing to sposób na ponowne nawiązanie więzi z klientem i sposób na zachęcenie go do powrotu na landing page. To z kolei można osiągnąć różnymi narzędziami. Jedną osobę przyciągnie atrakcyjna oferta cenowa, inną ekskluzywna oferta kierowana do wybranych klientów, jeszcze inną merytoryczna zawartość strony w postaci artykułu, video, webinaru lub raportu. Tego typu remarketing pojawiający sie na Facebooku, w wyszukiwarce Google oraz w innych miejscach może się okazać użytecznym narzędziem promocji dla firm, a dla klientów - źródłem cennych informacji o przecenach czy wartościowych wpisach.