Rekrutacje do przedszkoli w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Będzie walka o miejsca?

To trzeci rok, gdy samorządy mają obowiązek przyjąć wszystkie dzieci do przedszkoli. Jednak w poprzednich latach m.in. Gdańsk, Gdynia, ale też inne gminy jak Tczew, Sztum i Malbork miały z tym duży problem.

W Gdańsku po pierwszym etapie ubiegłorocznej rekrutacji „pod kreską” było ok. 1000 dzieci. Samorządowcy z Pomorza przyczyny chaosu rekrutacyjnego upatrują w tym, że rodzice posyłają 6-latki do przedszkoli, zamiast do zerówek.

- Gdyby 6-latki trafiły do szkół, nie byłoby żadnych problemów z miejscami dla 3-, 4- i 5-latków. Uniknęlibyśmy także zwolnień wśród nauczycieli ze szkolnych zerówek - mówi jeden z nich.

W przypadku zerówek obowiązuje rejonizacja. To ważna informacja dla tych, którzy chcą, by dziecko trafiło do placówki blisko domu.

W Sopocie spokojnie

Najszybciej, bo 1 marca, rozpocznie się rekrutacja do sopockich przedszkoli. Jednak rodzice z kurortu - jak co roku - nie mają powodów do obaw.

- Sopot przygotował około 730 miejsc, co powinno zapewnić pełną dostępność do edukacji przedszkolnej dla sopockich dzieci w wieku 3 do 6 lat - tłumaczą przedstawiciele sopockiego magistratu.

Aplikacje będzie można składać do 29 marca br. A już 8 kwietnia rodzice poznają listę kandydatów, którzy po spełnieniu wymagań zakwalifikowali się. 24 kwietnia ogłoszona zostanie ostateczna lista dzieci, które podejmą edukację przedszkolną.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmowane jest: dziecko z rodziny wielodzietnej; z niepełnosprawnością; dziecko, którego rodzice lub rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością; które wychowuje tylko jeden z rodziców albo wychowuje się w rodzinie zastępczej.

W drugim etapie również określane są kryteria wraz ze stosowną punktacją. Najwięcej punktów, bo 5, jest przyznawanych kandydatom, których rodzeństwo jest już przyjęte do danego przedszkola. Co istotne, jeśli rodzice rozliczają podatek dochodowy PIT w Urzędzie Skarbowym w Sopocie, ich dziecko może liczyć na 3 dodatkowe punkty.

Gdański harmonogram

Trzy dni później - 4 marca - wnioski o przyjęcie pociech do przedszkola będą mogli składać rodzice z Gdańska. Będą mieli czas do 15 marca.

Rekrutacja odbędzie się przez internet, ale - jak podkreślają urzędnicy - o przyjęciu nie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu, powinien wypełnić wniosek i złożyć go w wybranej placówce.

Co ważne, rodzice deklarują wybór maksymalnie trzech placówek. Listę przyjętych poznamy 27 marca o godz. 15. Wyniki można sprawdzić w placówce, którą wybraliśmy jako pierwszą lub logując się na dedykowanej stronie internetowej.

To oczywiście jeszcze nie koniec łańcuszka zadań, które muszą wykonać rodzice. Od 28 marca do 3 kwietnia należy potwierdzić, że chcemy, by nasze dziecko uczęszczało do danej placówki, podpisując deklarację. Wtedy dziecko zostanie ostatecznie przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Lista przyjętych dzieci (po złożeniu deklaracji) zostanie opublikowana 5 kwietnia.

Rodzice dzieci, które nie zakwalifikowały się do żadnej placówki, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej prowadzonej również przez internet. Ta ostatnia deska ratunku będzie możliwa od 6 maja.

5900 miejsc w Gdyni

Najpóźniej, bo 12 marca, rekrutacja rozpocznie się w Gdyni. Wnioski będzie można składać do 26 marca.

Lista zakwalifikowanych szczęściarzy i niezakwalifikowanych pechowców zostanie podana do wiadomości 9 kwietnia. Od tego dnia rodzice mają 6 dni (do 15 kwietnia) na złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której zostało zakwalifikowane.

23 kwietnia komisja rekrutacyjna ogłosi listę ostatecznie przyjętych.

- W przedszkolach samorządowych mamy w sumie 5900 miejsc, w tym 200 nowych w Przedszkolu nr 59 na Wiczlinie i 25 w Przedszkolu nr 60 przy ul. Porębskiego oraz około 1500 w oddziałach przedszkolnych podstawówek - mówi nam Agata Grzegorczyk, rzecznik prasowy gdyńskiego UM.

