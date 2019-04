Regionalny Puchar Polski. Skończyła się przygoda Nadmorskiej Ligi Szóstek

Drużyna występująca na obiektach gdyńskiej Checzy tym razem mierzyła się w ostatnią środę z czwartoligowym Jantarem Ustka. Do przerwy pachniało sensacją, gdyż amatorzy z Gdyni dość niespodziewanie kontrolowali wydarzenia na boisku i prowadzili 2:0. W drugiej połowie jednak lepiej wytrenowani kondycyjnie zawodnicy z Ustki zaczęli coraz wyraźniej nadawać ton wydarzeniom na boisku i trafili do siatki gospodarzy czterokrotnie. To ostatecznie Jantar zwyciężył 4: 2 (0:2), co spowodowało niedosyt wśród naprawdę licznie - jak oczywiście na ten poziom rozgrywek - zgromadzonych na Checzy kibiców. Obserwować poczynania amatorów z Nadmorskiej Ligi Szóstek przyszło łącznie co najmniej kilkadziesiąt osób. Wśród nich był Rafał Siemaszko, piłkarz ekstraklasowej Arki Gdynia.