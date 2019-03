Referendum strajkowe w pomorskich szkołach. Będzie strajk 8 kwietnia?

Pedagodzy odpowiadają „tak” lub „nie” na pytanie: „Czy wobec niespełnienia żądania dotyczącego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych o 1000 zł, jesteś za przeprowadzeniem w szkole strajku począwszy od 8 kwietnia br.?”.

Głos mogą oddać wszyscy pracownicy danej placówki edukacyjnej. By wynik był wiążący, do urn musi pójść co najmniej 50 proc. Zatrudnionych.

- Referendum trwa w 126 placówkach na 179, które prowadzi miasto Gdańsk. Za tydzień będziemy wiedzieli, w ilu placówkach odbędzie się strajk - informuje Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

Nie wszystkie włączyły się w spór zbiorowy. W części z nich nie ma związków zawodowych.

W Gdyni referendum strajkowe rozpoczęło się we wtorek i potrwa do 21 marca.

Z kolei nauczyciele i pracownicy oświaty z puckich placówek zadecydują o strajku pod koniec tego tygodnia.

- Takiego zainteresowania strajkiem, referendum strajkowym nie było, od kiedy pamiętam, a zajmuję się działalnością związkową od 15 lat. Od dawna nie było czuć takiego fermentu i chęci zawalczenie o wyższe wynagrodzenia – mówi nam Tomasz Lewicki, prezes ZNP w Pucku.

- Zgłaszają się szkoły, gdzie nie działają związki zawodowe i pytają, jak mogą legalnie wziąć udział w referendum i przyłączyć się do strajku – dodaje Tomasz Lewicki.

Te słowa potwierdza Elżbieta Markowska, prezes Okręgu Pomorskiego ZNP.

- Determinacja jest bardzo duża – podkreśla.

Wyniki referendum poznamy ok. 25-26 marca br.

Jak przebiega referendum?

Technicznie referendum przypomina wybory. Nad prawidłowością przebiegu ma czuwać komisja złożona z przedstawicieli związków zawodowych. Głosować mogą anonimowo nie tylko nauczyciele, ale też wszyscy inni pracownicy danej placówki.

Zobacz też: Szef ZNP zapowiada strajk nauczycieli po fiasku rozmów z minister edukacji (11.01.2019)