Reanimowano kobietę, która topiła się w Bałtyku

- Przy molo w Orłowie tonęła 78-letnia kobieta. Po dotarciu służb na miejsce została wyciągnięta z wody i była reanimowana. W stanie nieprzytomnym została zabrana karetką do Szpitala Miejskiego w Gdyni. Okoliczności zdarzenia, a więc to, w jaki sposób kobieta znalazła się w wodzie, nie są na razie znane. Będziemy to wyjaśniać - mówi kom. Krzysztof Kuśmierczyk, rzecznik gdyńskiej policji.