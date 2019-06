Rady dzielnic otrzymają wsparcie od gminy na realizację inwestycji i remontów ZDJĘCIA

Decyzję gdyńskich włodarzy w sprawie przyznania dofinansowania radom dzielnic zatwierdzić mają radni na najbliższej sesji Rady Miasta Gdyni, co wydaje się jednak formalnością. Pieniądze zostaną spożytkowane na zadania inwestycyjno-remontowe w latach 2019-2023.

W tym i przyszłym roku rady dzielnic otrzymają łącznie 10 milionów złotych. W 2021 roku będzie to także kwota 10 milionów złotych. Najwięcej środków, bowiem po 15 milionów złotych, niedawno wybrani i zaprzysiężeni radni dzielnicowi będą mieli do wydania w roku 2022 i 2023. To dlatego, że rady dzielnic powinny dysponować już do tego czasu gotowymi do realizacji projektami inwestycji.

