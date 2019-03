Radosław Piwowarski w Gdyni. Podczas "Biesiady Literackiej" opowiadał o kulisach powstawania filmów

Artysta najpierw wziął udział w spotkaniu w gdyńskim Klubie Marynarki Wojennej Riwiera, a dzień później odwiedził Konsulat Kultury przy ul. Jana z Kolna.

Jak przy każdej edycji “Biesiady Literackiej” kawiarenka siedziby Gdyńskiego Centrum Kultury, wypełniła się po brzegi. Na początku spotkanie przybrało formę muzycznego quizu. Reżyser barwnie komentował puszczane utwory Kilara czy Gershwina, które były istotnym elementem jego filmów i inspiracją. Publiczność od razu podchwyciła tę formę wydarzenia i żywo włączała się do dyskusji.

Reżyser zdradził między innymi jak wyglądał angaż Hanny Skarżanki do filmu “Kochankowie mojej Mamy”, który był realizowany w stanie wojennym, a także opowiedział o kulisach przygotowań do realizacji serialu “Jan Serce”, a zwłaszcza o współpracy z Sewerynem Krajewskim.

Nie mogło obyć się bez nawiązania do innego gościa “Biesiady Literackiej” czyli Zbigniewa Hołdysa, współzałożyciela grupy Perfect. Temat pojawił się w kontekście największego przeboju zespołu czyli “Autobiografii”.

- Piosenka jest fantastyczna i właściwie jest to marzenie każdego scenarzysty, aby w trzech zwrotkach opisać życie i coś co się wydarzyło w kraju i w muzyce. W tym tekście wszystko to się znajduje. Pamiętam, że pierwszy raz usłyszałem ją w takim starym radiu w moim, małym fiacie jadąc przez jakieś pola. Pan Bóg natchnął mnie wtedy genialną myślą, że przecież to jest gotowy film. Zatrzymałem auto - powiedział reżyser i dodał - To jest scenariusz filmu, który nazywa się “Yesterday”.

Jarosław Piwowarski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich reżyserów i scenarzystów. Na swoim koncie ma takie filmowe hity jak “Autoportret z kochanką”, “Pociąg do Hollywood”, czy właśnie “Kochankowie mojej mamy”.

W cyklu “Biesiad Literackich” wystąpili już między innymi Hanna Suchocka, Radosław Sikorski czy wspomniany Zbigniew Hołdys. Tematem przewodnim, który łączy prelegentów, jest twórczość autobiograficzna. Radosław Piwowarski promował podczas spotkania swoją książkę “Sceny rozbierane” przedstawiającą kulisy powstawania wielu kultowych filmów.