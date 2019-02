Rada Europejskiego Centrum Solidarności odrzuciła propozycję Ministerstwa Kultury. Spektakularny sukces zbiórki na instytucję

Rząd w ubiegłym roku obciął swoją dotację dla ECS o 3 mln zł. Resort kultury chce większego wpływu na działalność tej instytucji. Na swojej stronie MKiDN pisze tym, że m.in. chciałoby mianować swojego wicedyrektora, a w strukturze ECS powołać oddzielny dział im. A. Walentynowicz.

Do tych postulatów na konferencji prasowej bo zebraniu Rady ECS odnieśli się jej członkowie.

- Po sprawozdaniu pani Aleksandry Dulkiewiczp.o. prezydenta Gdańska z rozmów z ministrem kultury Piotrem Glińskim, przeprowadziliśmy dyskusję i przyjęliśmy uchwałę. Traktujemy tę propozycję jako niezgodną z prawem i tak naprawdę próbę przejęcia ECS przez środowisko PiS-u. Tak naprawdę to to, co zaproponował wicepremier Gliński jest próbą wypowiedzenia umowy z 2007 roku. Jest to próba niezgodna z warunkami, jakie należało spełnić. Piotr Gliński złożył pismo w październiku, a powinien zrobić to pół roku przed końcem roku budżetowego. Powinien też podpis swój potwierdzić notarialnie, a nie zrobił tego - podkreślał Bogdan Lis, przewodniczący Rady.

Ruszyła internetowa zbiórka na Europejskie Centrum Solidarności. #WspieramECS

- Na dziewięciu głosujących członków rady, ośmiu, w tym reprezentant związku zawodowego "Solidarność" (chodzi o Romana Gałęzewskiego, przewodniczącego Solidarności Stoczni Gdańskiej, przyp. red.) głosowało za uchwałą, jedna osoba się wstrzymała - relacjonował Bogdan Borusewicz.

- Ten przekaz jest skierowany do wszystkich polityków, by skupili się na zmienianiu przyszłości, a nie przeszłości. Jeśli minister myśli, że może zmienić historię, a przypominam, ze to mój rówieśnik, to miał czas, by zostać takim samym bohaterem jak Wałęsa czy Borusewicz. Dzisiaj buduje na nowo historię Polski. Jak zostanie oceniony? Zobaczymy. Być może w "Duck Tower" będzie miał swoją salę, w której będzie uczczony. Propozycja przedstawiona w radzie jest obraźliwa, bo wraca do tradycji partii bolszewickich - mówił Władysław Frasyniuk.