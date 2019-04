Pył z Sahary w Polsce. Auta i okna pokrywa żółta maź. Może być groźny, zwłaszcza dla alergików OSTRZEŻENIE IMGW 24. 04. 2019

Pył saharyjski dotrze nad Polskę w najbliższych dniach i osiądzie na drogach, polach i samochodach - co będzie szczególnie uciążliwe dla zmotoryzowanych. Meteorolodzy ostrzegają przed pyłem znad Sahary, który może dać się nam poważnie we znaki. Saharyjski pył może być szczególnie groźny dla alergików. Ogromna ilość piasków Sahary zostanie zepchnięta w stronę Europy w ciągu kilku kolejnych dni. Zakurzonego nieba możemy spodziewać się w niedzielę nad Hiszpanią, Francją, Szwajcarią, południowymi Włochami, Maltą i wyspami na wschodniej części morza śródziemnego. Nowa, gęsta fala pyłu nadleci do zachodniej Europy i środkowej oraz wschodniej części morza śródziemnego najwcześniej we wtorek. Piach z Sahary może dotrzeć także do Polski.