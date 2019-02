Przestępstwa z nienawiści na Pomorzu. Rośnie liczba takich spraw, zarejestrowanych w prokuraturach okręgu gdańskiego

Z informacji udostępnionych przez śledczych wynika, że „spraw z nienawiści” w prokuraturach okręgu gdańskiego w 2017 roku zarejestrowano łącznie 49. Rok później mowa była już o 68.

I tak m.in. czterokrotnie więcej było tych z art. 119. par. 1 Kodeksu karnego. Przepis ten stanowi: „Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat 5.” Podczas gdy w 2017 roku w prokuraturach zarejestrowano zaledwie pięć takich spraw, rok później było ich już 20. Więcej było też odnotowanych przypadków o którym mówi art. 256 kodeksu karnego. To propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści. Dwa lata temu śledczy zarejestrowali 20 spraw. W 2018 roku - 28.

Przypadków agresji na tle narodowej i rasowej daleko szukać nie trzeba. Pod koniec ubiegłego roku policjanci z Bytowa informowali np. o zatrzymaniu dwóch mężczyzn w wieku 28 i 29 lat. - Obaj w autobusie w obecności pasażerów znieważali obywatela Indii i grozili mu. Swoją agresję kierowali także wobec trzech obywateli Ukrainy - wskazywali mundurowi.

Prokuratorzy od "przestępstw z nienawiści"

Z problemu sprawę zdają sobie śledczy. Już w 2013 roku, zarządzeniem gdańskiego prokuratora okręgowego do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści (chodzi m.in. o art. 256 kk ) popełnionych na obszarze objętym właściwością lokalnej „okręgówki”, wyznaczona została Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku. Pod koniec ubiegłego roku do prowadzenia spraw z tej kategorii wyznaczona została również Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa. - W każdej z tych jednostek wyznaczonych jest po dwóch prokuratorów - mówi prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

O „przestępstwach z nienawiści” i „mowie nienawiści” zrobiło się głośno po zamordowaniu Pawła Adamowicza. Pojawiły się apele o umiarkowanie i powściągliwość w wypowiedziach, co tyczy i polityków partii rządzącej, i opozycji, używających nierzadko radykalnego języka.

Wiceprezydent Kowalczuk: Liczba prowadzonych przez prokuraturę postępowań nie daje pełnego obrazu rzeczywistości.

- Liczba prowadzonych przez prokuraturę postępowań nie daje pełnego obrazu rzeczywistości. Nie każdy zgłasza wydarzenie. Mowa nienawiści, hejt i zachowania dyskryminacyjne sączą się jak jad z wielu miejsc. O zgrozo, często akceptowane są przez osoby religijne w imię wyższych celów - komentuje Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Gdańska. Według niego, „poszanowanie praw każdego człowieka przychodzi nam z ogromnym trudem.”

- Uprzedzenia, nietolerancja, źle rozumiany patriotyzm i zamknięcie się ze swoimi lękami na świat w imię utrzymania wyimaginowanego poczucia własnego bezpieczeństwa rodzą stereotypy i upraszczają nasze myślenie - mówi.

Gdańsk, by walczyć ze zjawiskiem, wprowadza modele: Integracji Imigrantów i Imigrantek oraz Równego Traktowania.

Te jednak krytykowane są przez niektóre środowiska.

- Same ataki na nie pokazują jak wiele przed nami do zrobienia - podsumowuje gdański samorządowiec.

Sopot przeciwko mowie nienawiści

Działania, by przeciwdziałać zjawisku podjęto m.in. w Sopocie. Jak poinformowali przedstawiciele magistratu, „w trosce o język debaty publicznej, widząc zagrożenia, jakie niesie ze sobą język mediów, w tym mediów społecznościowych, miasto Sopot postanowiło zorganizować cykl otwartych wykładów poświęconych tym zagadnieniom.”

- Spotkania odbędą się w lutym, marcu i kwietniu w Muzeum Sopotu. Wykłady poprowadzą eksperci - wykładowcy akademiccy, którzy w swoich pracach naukowych podejmują tę problematykę - wskazują urzędnicy.

Dwóch zatrzymanych za mowę nienawiści. W tym 16-latek, drugi podejrzany trafił do aresztu