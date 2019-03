Prognoza pogody we wtorek, 5 marca 2019. Na Pomorzu silny wiatr!

Jaka będzie pogoda we wtorek?

W dzień na Pomorzu zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów od 8 mm do 15 mm, lokalnie do 20 mm. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, po południu stopniowo słabnący, południowo-zachodni i zachodni. Do południa nad samym morzem wiatr silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, południowo-zachodni stopniowo skręcający na północno-zachodni.