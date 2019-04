Prognoza pogody na Wielkanoc 2019. Jaka pogoda na Wielkanoc 2019? Ma być ciepło i słonecznie

W całej Polsce temperatury mają być prawdziwie wiosenne. W większości kraju możemy spodziewać się od 17 do nawet 22 stopni C. Przed samą Wielkanocą może trochę popadać, jednak pogoda w same święta w większości regionów będzie słoneczna. W Lany Poniedziałek na zachodzie kraju mogą pojawić się burze. Jak będzie dokładnie pogoda w Wielkanoc 2019? Sprawdźcie

pixabay