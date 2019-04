Progi punktowe w technikach w Gdańsku w 2018 r. Ile punktów trzeba było mieć, żeby dostać się do technikum w Gdańsku? [lista techników]

Progi punktowe w technikach w Gdańsku. Ósmoklasiści i gimnazjaliści przygotowują się do rekrutacji do szkół średnich 2019/2020. Ile punktów trzeba zdobyć, żeby dostać się do wymarzonego technikum? Tego dowiemy się dopiero po ogłoszeniu wyników rekrutacji w lipcu br. Dla orientacji prezentujemy progi punktowe w gdańskich technikach, obowiązujące podczas rekrutacji w 2018 roku. Zobacz, ile trzeba było mieć punktów w 2018 roku, żeby dostać się do danej klasy w poszczególnych technikach.