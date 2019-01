Premiery kinowe w lutym 2019. Na jaki film iść do kina w lutym? [zapowiedzi filmów]

Premiery kinowe w październiku 2018. Na jakie filmy warto wybrać się do kina? [opisy filmów]

red

Na co warto wybrać się do kina we wrześniu? W tym miesiącu szykuje się sporo ciekawych premier filmowych. Do wyboru mamy m.in. "7 uczyć" Marka Koterskiego, "Jak pies z kotem" Janusza Kondratiuka, dramat "Dobnas", czy animację "Hotel Transylwania 3".