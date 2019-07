Premiera „Lekko nie będzie” na deskach Gdyńskiego Centrum Kultury. Co gdynian przyciąga do Tomasza Sapryka?

- Miesiąc przebywałem w Gdyni podczas zdjęć do filmu Tomasza Koneckiego „Całe szczęście” , które realizowane były w Wejherowie i Mechelinkach. Poznałem miasto i zbliżyłem się przez to do niego. Gdynia potrafi zadziwić - mówi aktor. -Tutaj dzieje się bardzo dużo. Jest Ladies’ Jazz Festival, Iron Man, Open’er, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych - wymienia Tomasz Sapryk , po czym dodaje a propos FPFF , że w zeszłym roku zagrał w filmie „Broad Peak” , który zostanie pokazany na przyszłorocznym festiwalu.

- Cały zespół ma duże aspiracje - dodaje reżyser, opowiadając o spektaklu „Lekko nie będzie”. - Uważam, że pokazy zrealizowane są idealnie, z punktu widzenia zarówno reżysera jak i aktora. Czasami zastanawiam się na ile moja obecność motywuje zespół. Ja ze swojej strony staram się być dobrym partnerem. Ta praca to dla mnie podwójna odpowiedzialność. Ważne dla mnie jest to, żeby aktor za bardzo się nie starał, żeby publiczność go zrozumiała. Widzowie są inteligentni, dlatego jestem pewny, że wychwytują kontekst. Moje spektakle traktuję jak kontynuację sceny letniej. To nowe tytuły na wakacje. Są przystępne i lekkie, jednak w pracy istotne są dla mnie jakość i rzemiosło. My się tu nie bawimy. Dlatego bardzo ucieszył i jednocześnie zaskoczył mnie fakt, że przed premierą wyprzedane zostały wszystkie bilety na spektakle lipcowe. Powoduje to, że czuję się podwójnie odpowiedzialny i… cóż mogę powiedzieć? Jestem szczęśliwy! Tak naprawdę to sól ziemi dla artysty - kończy Tomasz Sapryk.

Z wydarzeniami i repertuarem Gdyńskiego Centrum Kultury zapoznać można się za pośrednictwem witryny www.gckgdynia.pl.