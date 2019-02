Premiera książki. " Maria Magdalena" - historia najbardziej tajemniczej kobiety w Biblii [konkurs]

MARIA MAGDALENA - Paweł F. Nowakowski, wydawnictwo Znak

W toku historii Maria Magdalena pojawia się w różnych odsłonach. Jako Maria, siostra Marty i Łazarza, liderka grupy apostołów, grzesznica, którą Jezus uratował od śmierci, czy uczennica Jezusa, z której wypędził siedem demonów. Obecnie łączy się ją z legendami o Świętym Graalu i ukazuje jako małżonkę, a nawet matkę dzieci Jezusa, autorkę czwartej Ewangelii, rywalkę Piotra w przewodzeniu Kościołowi. Po dwóch tysiącach lat trudno oddzielić fakty od mitów. Sporo tajemnic. Wiele z nich można jednak rozwikłać. Co jest prawdą?

Kim była Maria Magdalena? Kobietą wykonującą najstarszy zawód świata, żoną Jezusa i matką Jego dzieci, jak twierdził Dan Brown w Kodzie Leonarda da Vinci, czy może umiłowaną uczennicą Chrystusa równą apostołom, którą mężczyźni usunęli z kart Ewangelii?

Dlaczego od wieków Kościół taką czcią otacza tę kobietę, a z czasem ludzie uczynili z niej ikonę popkultury? Co sprawiło, że stała się bohaterką wielu obrazów, dzieł literackich, filmów i piosenek? Dzięki czemu jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych świętych Kościoła?

Książka - " MARIA MAGDALENA" Pawła F. Nowakowskiego zaprasza na spotkanie z jedną z najbardziej kontrowersyjnych, a przez to intrygujących postaci z Pisma Świętego.

