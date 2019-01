Pożegnanie Pawła Adamowicza. Pusta Noc w Centrum św. Jana. Modlitwa za duszę prezydenta Gdańska [zdjęcia]

Pusta Noc za duszę Prezydenta Gdańska

Pusta Noc to na Kaszubach nazwa nocy przed pogrzebem zmarłej osoby. Po odmówieniu modlitw w intencji zmarłego, żałobnicy nie rozchodzą się do swoich domów, lecz do rana śpiewają pieśni pustonocne.

- Nasza obecność jest dowodem wdzięczności dla Niego za wszystko, co zrobił dla kaszubsko-pomorskiej społeczności - mówią przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.