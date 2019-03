Powrót Daru Młodzieży do Gdyni. Uroczysty finisz Rejsu Niepodległości. Minister zapowiada budowę nowego żaglowca szkoleniowego [zdjęcia]

"Dar Młodzieży" w Gdyni!

Dar Młodzieży wpłynął do gdyńskiego portu przed godz. 11 w eskorcie parady statków, których jednak nie sposób było dojrzeć ze względu na warunki atmosferyczne. Gęsta mgła spowiła okolice Mola Południowego i właściwie dopiero tuż po przekroczeniu linii falochronów wyłoniła się sylwetka fregaty.

Powrót Daru Młodzieży do macierzystego portu

Następnie rozpoczęła się ceremonia powitalna. Odegrano hymn państwowy oraz wciągnięto galę banderową. Następnie Kapitan Żeglugi Wielkiej Rafał Szymański, który od połowy drogi dowodził żaglowcem, złożył oficjalny meldunek zakończenia rejsu. Załoga statku została powitana oficjalnie przez rektora Uniwersytetu Morskiego oraz ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka.

- Po 10 miesiącach długiego rejsu Dar Młodzieży wrócił do domu. Przemierzył trzy oceany, wiele mórz i zawitał w 23 portach. To trzecia wielka wyprawa polskiego żaglowca. Witam was w Polsce, witamy was w ojczyźnie i witam was w Gdyni. Wypłynęliście z wielkim przesłaniem: powiedzieć światu, że Polska jest najważniejsza i dobrze wypełniliście to zadanie - powiedział minister Marek Gróbarczyk i dodał - popłynęliście również, aby powiedzieć światu, że Polska jest morska i morska pozostanie i nikt tego nie zmieni.



Co pewien czas niebo przeszywały saluty z innych jednostek, których jednak ze względu na mgłę nie można było zidentyfikować. Kilkukrotnie nad portem przeleciały również samoloty typu Bryza kierowane przez pilotów Marynarki Wojennej.

Dar Młodzieży w Gdyni. Uroczysty finisz. Koniec Rejsu Niepodległości

Swojej satysfakcji nie krył również rektor Uniwersytetu Morskiego. - Cieszę się, że nasza chluba wróciła po długiej przygodzie i żegludze do macierzystego portu. Dla studentów była to dobra praktyka na morzach i oceanach. Wiem od komendanta i zdaliście tę praktykę celująco - powitał załogę prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

Na ceremonii pojawili się przedstawiciele władz centralnych, w tym Sejmu i Senatu, a także samorządowcy związani z Gdynią i Pomorzem. List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta.

Powrót Daru Młodzieży. Uroczysty finisz Rejsu Niepodległości

- Wspominając czcigodną przeszłość, płynęli Państwo ku słońcu, a zatem na spotkanie przyszłości. Podobnie całe narodowe obchody jubileuszowe nie kierują naszych myśli tylko wstecz, ale zarazem naprzód. Pielęgnowanie zdrowej pamięci i honorowanie zasług polskiej wolności służy bowiem umacnianiu w nas patriotyzmu, dumy z dokonań minionych pokoleń i własnych oraz wiary w swoje siły, talenty, umiejętności i potencjał - napisał prezydent Andrzej Duda.

Na Molo Południowym pojawiły się tłumy witających, zarówno rodzice i znajomi załogantów, jak i mieszkańcy Gdyni oraz przyjezdni turyści. - Urodziłam się i mieszkam w Gdyni. Dziś jest wielkie wydarzenie i czuć tą podniosłą atmosferę. Statek wygląda przepięknie szczególnie w tym zamglonym krajobrazie - powiedziała Pani Jadwiga.

Uczestnicy wydarzenia usłyszeli również obietnicę budowy nowej jednostki szkoleniowej mającej zastąpić fregatę, która została zwodowana w 1981 roku.

Dar Młodzieży w Gdyni. Minister Gróbarczyk zapowiada budowę nowego żaglowca szkoleniowego

- W tym uroczystym dniu chciałbym ogłosić program budowy nowego żaglowca, który zastąpi Dar Młodzieży. Dzisiaj ogłaszam wielki konkurs narodowy na wybór nazwy dla nowego żaglowca i chciałbym, abyśmy wszyscy w tym przedsięwzięciu uczestniczyli - powiedział minister Gróbarczyk.

Rejs Niepodległości zakładał z jednej strony uczczenie wielkiego jubileuszu, krzewienie patriotyzmu i sztuki żeglugi wśród załogi, a także promocję naszego kraju na arenie międzynarodowej. Jednostka odwiedziła między innymi Chiny, USA czy afrykański Senegal. Warto wspomnieć, że Dar Młodzieży dotarł również do Panamy na Światowe Dni Młodzieży. Tam załoga miała możliwość wzięcia udziału w wyjątkowej audiencji u papieża Franciszka. Rejs dookoła świata został zorganizowany przez Uniwersytet Morski w Gdyni, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Palotyńską Fundację Misyjną „Salvatti”.

Dar Młodzieży spędzi w gdyńskim porcie zaledwie dwa dni, aby następnie wyruszyć w kolejny rejs szkoleniowy, w którym wezmą udział belgijscy studenci.