Poważne zmiany w gdyńskim Ratuszu. Nowy dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni, zmiana na stanowisku dyrektora Biura Planowania Przestrzennego

Zmiana na stanowisku dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni jest swego rodzaju niespodzianką, gdyż Marek Karzyński pełnił tę rolę od wielu lat. To właśnie on bronił w imieniu gdyńskiej Samorządności podczas debat publicznych wielu kontrowersyjnych zapisów w wykładanych do publicznego wglądu projektach planów zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. dotyczących pomysłów zabudowania fragmentu Polanki Redłowskiej, Pekinu, czy inwestycji deweloperskich w nadmorskim Orłowie. Nierzadko takie dyskusje miały bardzo wysoką temperaturę. Marka Karzyńskiego zastąpiła, póki co, dr inż. arch. Paulina Szewczyk, która już wcześniej pracowała w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

Bardziej spodziewane były natomiast zmiany w Zarządzie Dróg i Zieleni, gdyż - jak wiadomo było nieoficjalnie - tamtejsi urzędnicy nie do końca dogadywali się z nadzorującym ich pracę wiceprezydentem Gdyni Markiem Łucykiem w kwestii m.in. pomysłów na sposób rozbudowy ul. Chwarznieńskiej. Romana Witowskiego, dyrektora ZDiZ, zastąpił jego dotychczasowy zastępca Wojciech Folejewski. Wicedyrektorami ZDiZ zostali Andrzej Ryński, dla którego jest to powrót na to stanowisko, a także Anna Byczkowska. Również i ona współpracowała już wcześniej z Łucykiem w Gdyńskim Centrum Sportu, którego aktualny wiceprezydent był w przeszłości dyrektorem. Z kolei Ryński zwolnił właśnie stanowisko w Ratuszu, gdyż był dotychczas naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.