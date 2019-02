Port lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie wygrał pierwszy proces o hałas. Mieszkańcy chcą miliarda złotych odszkodowań

Mgła na gdańskim lotnisku! Odwołane i przekierowane samoloty [zdjęcia]

Mgła utrudnia pracę gdańskiego lotniska w sobotę, 10 listopada 2018 r. Są duże zmiany na tablicy przylotów i odlotów. Część samolotów została zawrócona lub odwołana. Pasażerowie lotów do Londynu jadą autokarem na lotnisko w Bydgoszczy. Odwołano lot do Kopenhagi. Samoloty z Oslo c...