Port Gdynia ogłosił realizację kolejnego etapu pogłębiania toru podejściowego. Pozwoli to na zawinięcia największych statków[zdjęcia, wideo]

W ramach tego projektu już wybudowano nową, większą obrotnicę. Aby było to możliwe, niezbędne okazało się wyburzenie fragmentu Nabrzeża Gościnnego. Kolejne etapy to przebudowa Nabrzeża Indyjskiego i Helskiego, pogłębianie akwenów wewnętrznych w porcie, a także toru podejściowego. Za ostatnią z tych inwestycji odpowiadał będzie Urząd Morski w Gdyni.

Całkowity koszt tego projektu przekracza gigantyczną kwotę pół miliarda złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 273 mln zł. Dzięki tym pracom do Gdyni wpływać będą mogły statki o długości do 400 metrów oraz zanurzeniu do 15 metrów. Zwiększy to konkurencyjność portu. Pozwoli mu też obsługiwać jeszcze więcej ładunków.