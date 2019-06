Pomorski Wielki Przejazd Rowerowy 2019. Tysiące cyklistów dojechało do Sopotu. Zobaczcie zdjęcia!

- Jest to 23 Pomorski Wielki Przejazd Rowerowy. Jest to prawdziwe święto rowerowe, ale nie tylko, bowiem w inicjatywę włączają się rolkarzy, a także osoby jadące na hulajnogach. Cieszymy się, że co roku rośnie liczba miasta, które włączają się do naszego przejazdu - powiedział Arkadiusz Szczygieł, prezes Wejherowskie Towarzystwa Cyklistów.

W tym roku utworzyły się cztery peletony jadące z różnych stron województwa, w tym z Tczewa, Kartuz, Wejherowa i Gdańska. Oprócz tego do peletonów dołączali również rowerzyści z mniejszych miejscowości. Wszyscy uczestnicy spotkali się na Drodze Zielonej, aby wspólnie wjechać na sopockie błonia, gdzie odbył się wielki finał imprezy. Podczas imprezy finałowej zorganizowano szereg zabaw i konkursów, a także podsumowanie wydarzenia.

- Jest to promocja transportu rowerowego. To że wszyscy korzystają z rowerach w celach rekreacyjnych jest jasne, natomiast mieszkańcy naszego regionu za mało używają rowerów do codziennego transportu. Chcemy dogonić zachodnie standardy, a więc próg 6-7% rowerzystów w transporcie miejskim - podkreślił Arkadiusz Szczygieł.