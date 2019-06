Pomorski Piknik Energetyczny! Na Skwerze Arki Gdynia promowano czystą energię

W sobotę, 15 czerwca rozpoczął się Pomorski Piknik Energetyczny w ramach 9. edycji Pomorskich Dni Energii. Na gdyńskim Skwerze Arki Gdynia powstała specjalna strefa edukacyjna poświęcona nowym technologiom. Mieszkańcy mogli poznać szereg innowacyjnych rozwiązań i wymienić się kontaktami z przedstawicielami firm. Na Skwerze Arki Gdynia pojawili się producenci nowych technologii zarówno z zakresu ogrzewania, transportu czy ciepłownictwa.

- Panele fotowoltaiczne to urządzenia służące do uzyskania prądu z promieniowania słonecznego. Jest to uniwersalne medium w przeciwieństwie do solar, które służą jedynie do podgrzewania wody. Jest to rozwiązanie dla wszystkich, a teraz mamy idealne warunki do tej inwestycji. Od 1 stycznia można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która wpłynęła na rentowonść tego rozwiązania, a ponadto stale rosną opłaty za prąd - podkreślił Patryk Władek z firmy SunSol.

W pikniku wzięły udział także spółki energetyczne oraz przedstawiciele środowiska naukowego. Ci ostatni przedstawiali innowacyjne rozwiązania, które być może za kilka lat zdominują miejską komunikację i wyprą tradycyjne środki transportu.