Pomorski oddział NFZ organizuje w Gdańsku dzień otwarty pod hasłem "Cukier szkodzi". Akcja Bliżej Pacjenta w sobotę 2 lutego

- O tym, że nadmiar cukru w diecie prowadzi do nadwagi i otyłości, a także przyczynia się do wielu chorób, głównie zaburzeń krążenia i cukrzycy, wiedzą niemal wszyscy - mówi Mariusz Szymański, rzecznik pomorskiego NFZ. - Nie wszyscy jednak mają możliwość uzyskania darmowych porad i informacji, których w sobotę udzielać będą panie z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w godzinach od 9 do 14 w siedzibie pomorskiego oddziału funduszu przy ulicy Podwale Staromiejskie 69 w Gdańsku w ramach w ramach akcji "NFZ bliżej pacjenta".

Dzień otwarty NFZ przebiega pod hasłem "Cukier szkodzi". Zainteresowani mogą skorzystać z bezpłatnych badań poziomu cukru we krwi. Będzie można również określić wskaźnik BMI, służący do oszacowania prawidłowej masy ciała, zbadać procentową zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie oraz wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Osoby wyjeżdżające na ferie będą mogły w sobotę otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a każdy zainteresowany uzyska dane dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

