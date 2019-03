Pomorski akcent w "Milionerach". Gdańszczanka wygrała milion zł!

Milionerzy TVN. Padła główna wygrana!

Katarzyna Kant-Wysocka wygrała milion złotych w programie "Milionerzy". Zapytana na co chciałaby przeznaczyć wygraną odpowiedziała, że myśli o apartamencie z widokiem za Zatokę Gdańską.

Wygrana w "Milionerach" padła 14 marca 2019?

W czwartkowym odcinku "Milionerów" Katarzyna Kant-Wysocka z Gdańska, miłośniczka kultury antycznej, absolwentka filologii klasycznej, a zawodowo specjalistka ds. marketingu, jako trzecia w historii programu wygrała milion zł!

Wygrana w "Milionerach" 14.03.2019 - droga do miliona:

1. Do kuligu nieodzowne są:

B. sanie

2. Trzej z wymienionych komiksowych bohaterów mają włosy, a czwartego pokrywa futro. Którego?

A. Tytus de Zoo

3. Która roślina dostarcza opium?

C. mak

4. W harcówce:

B. spotykają się harcerze

5. Rabat to stolica, a Arbat to ulica w stolicy. O które stolice chodzi?

D. Maroka i Rosji

6. Gdzie jest błąd?

b. dziesięć drzwi

7. Za co władzom federalnym udało się w końcu posłać Ala Capone za kratki?

B. za niepłacenie podatków

8. Wokalista którego zespołu zakochał się w Polce i przeprowadził się do Poznania?

C. Genesis

9. Częstotliwość napięcia w sieci elektroenergetycznej w Polsce i reszcie Unii Europejskiej wynosi?

(koło ratunkowe: telefon do przyjaciela)

A. 50 Hz

10. W czyim utworze "ryczy z bólu ranny łoś, zwierz zdrów przebiega knieje, ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje"?

(koło ratunkowe: pomoc publiczności)

C. Szekspira

11. Fuga dysocjacyjna to:

D. zaburzenie nerwicowe

12. Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest?

C. śmierć Jezusa na krzyżu

Wygrana w Milionerach" nie padła 13 marca 2019!

Kamil Grzegorczyk, przedsiębiorca z branży metalowej, z Radomia grał o milion w środę, 13 marca 2019 r. Niestety, to nie on zostanie milionerem.

Pytania, które w "Milionerach: usłyszał Kamil:

1. Przystanek, na którym autobus zatrzyma się jedynie, gdy pasażer naciśnie guzik, to przystanek

B.na żądanie

2. Raz, dwa trzy... Kto patrzy?

C. Baba Jaga

3. Minarety, z których wierni zwoływani są na modlitwy, to:

C. wieże meczetów

4. Jeśli z menu wybierzemy pu-erh, to spodziewamy się dostać od kelnera:

B. herbatę

5. Demontować to rozkładać na części, a dementować to:

C. prostować fałszywe informacje

6. Rekordzista wśród skoczków wpisany do "Księgi rekordów Guinnessa", to:

D. Noriaki Kasai

(koło ratunkowe: pół na pół - zostały odpowiedzi: Adam Małysz i Noriaki Kasai)

7. U Mona Lisy z obrazu Leonarda da Vinci nie sposób dostrzec gołym okiem:

C. brwi i rzęs

8. Szaket, galoty i... Co jeszcze składa się na ancug?

A. mycka

B. westa

C. plisynrok

D. gardina

Uczestnik zaznaczył odpowiedź C i niestety zakończył grę z 40 tys. złotych.

Milionerzy – polski teleturniej prowadzony przez Huberta Urbańskiego i emitowany w telewizji TVN od 3 września 1999 roku do 26 stycznia 2003 roku, od 19 stycznia 2008 roku do 19 grudnia 2010 roku oraz od 9 lutego 2017 roku, oparty na brytyjskim formacie "Who Wants to Be a Millionaire?"

"Milionerzy" na antenie TVN od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.55.

Główną nagrodą w polskiej wersji jest 1 milion złotych, która padła dwukrotnie w historii programu – w 662. odcinku z 28 marca 2010 roku (Krzysztof Wójcik) i w 823. odcinku z 21 marca 2018 roku (Maria Romanek).