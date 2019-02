Pomorscy policjanci zlikwidowali dziuplę złodziei samochodów pod Kwidzynem

Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej zajmujący się m.in. zwalczaniem przestępczości samochodowej od kilku miesięcy pracowali nad sprawami tzw. dziupli samochodowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. W mijającym tygodniu funkcjonariusze przeprowadzili jednocześnie przeszukania na ponad 10 posesjach i warsztatach samochodowych.

Kryminalni zabezpieczyli na nich kilkaset głównych części pojazdów pochodzących z kradzieży w tym: 62 silniki samochodowe, 18 skrzyń biegów, kilkadziesiąt innych istotnych podzespołów oraz sześć częściowo rozebranych pojazdów. W trakcie działań policjanci odzyskali pięć skradzionych z terenu Niemiec i Polski samochodów – trzy volkswageny multivany oraz dwa fiaty ducato, a także dwa quady. Funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli także sprzęt elektroniczny i mechaniczny do uruchamiania pojazdów, którego złodzieje używali do kradzieży pojazdów oaz cztery luksusowe pojazdy m.in. mercedesa s-klasę oraz audi q7 , które zostaną przekazane do badań mechanoskopijnych.

W związku ze sprawą zatrzymanych zostało sześć osób w wieku od 17 do 65 lat, mogących mieć związek z przestępczością samochodową. Trzy z zatrzymanych osób usłyszały zarzuty, dwie paserstwa, kolejna kradzieży z włamaniem. Wobec dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie

Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Paserstwo z kolei zagrożone jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności.