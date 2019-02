Polska wygrała w Ergo Arenie na koniec eliminacji. Koszykarze zagrają na mistrzostwach świata po raz drugi w historii [zdjęcia]

Polacy zajęli trzecie miejsce w grupie za Litwą i Włochami, a przed Węgrami, Chorwacją i Holandią, a to dało awans na mistrzostwa świata. Ten biało-czerwoni zapewnili sobie w piątek dzięki wygranej nad Chorwacją. Dla reprezentacji koszykarzy to drugi w historii awans na mistrzostwa świata. Ten jedyny raz miał miejsce w 1967 roku, a nasza drużyna w Urugwaju zajęła piąte miejsce. Tegoroczne mistrzostwa świata odbędą się w Chinach od 31 sierpnia do 15 września.